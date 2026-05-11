Giá bạc sáng nay 11/5 vượt 83 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 3.051.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.145.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 81,3 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 83,8 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:01 ngày 11/5, tăng nhẹ so với phiên cuối tuần trước. Đây cũng là mức giá cao nhất trong hơn 1 tháng qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên trên 80 USD/ounce, đánh dấu mức cao nhất kể từ giữa tháng Ba và hướng tới mức tăng hơn 7% trong tuần.

Tình hình khả quan diễn ra khi sự lạc quan về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran giúp xoa dịu nỗi lo ngại rằng lạm phát dai dẳng có thể kéo dài lãi suất cao. Ngay cả sau cuộc đấu súng gần đây, thử thách nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng, Iran tuyên bố tình hình đã bình thường hóa, và

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận ngừng bắn vẫn "có hiệu lực". Tâm lý nhà đầu tư cũng được hỗ trợ sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm mới nhất. Theo đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 115.000 việc làm trong tháng trước, vượt xa dự báo 62.000 việc làm của thị trường, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định.

Kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng Hai, giá bạc đã giảm gần 14%, do giá dầu tăng cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và làm phức tạp triển vọng lãi suất.

Trên Kitco News, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, đánh giá thị trường kim loại quý có thể khởi sắc khi triển vọng kinh tế và tình hình tại Iran trở nên rõ ràng hơn.

Theo ông Lusk, số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn kỳ vọng đôi chút và phản ứng ban đầu của thị trường khá tích cực. Tuy nhiên, với mặt bằng giá năng lượng hiện nay cùng các rủi ro địa chính trị, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sẽ không cao do nguy cơ tiếp tục thúc đẩy lạm phát.

Dù nhận định vàng và bạc có thể còn chịu áp lực trong ngắn hạn, ông Lusk cho rằng cả hai kim loại quý này đều liên tục tìm được lực hỗ trợ sau mỗi nhịp điều chỉnh. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, bạc vẫn là tài sản đáng mua ở vùng giá này.

Ông dự báo thị trường kim loại quý có thể bước vào một nhịp tăng mới từ giữa đến cuối mùa hè trước khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ vào cuối năm.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua trên thị trường bạc giao ngay là 85 USD và sau đó sẽ là 86 USD/ounce.