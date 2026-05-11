Hàng loạt web phim lậu và kênh thể thao trái phép dừng hoạt động

Ngày 5/5 vừa qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký công điện theo ủy quyền của Thủ tướng, yêu cầu tập trung đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Động thái cứng rắn này lập tức tạo ra một "cơn chấn động" trong thế giới ngầm của các website giải trí trái phép.

Chỉ một ngày sau đó, hàng loạt trang web phát sóng bóng đá và phim ảnh lậu trong nước đã phải vô hiệu hóa dữ liệu và gỡ bỏ toàn bộ nội dung. Các địa chỉ xem phim trực tuyến vi phạm bản quyền khét tiếng như Phim4k hay Thiaphim... đã nhanh chóng đóng cửa. Cụ thể, khi truy cập vào Phim4k, người dùng chỉ còn thấy một thông báo ngắn gọn xác nhận trang web chính thức ngừng hoạt động từ ngày 6/5 nhằm mục đích tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam.

Một website phim lậu có tiếng thông báo đóng cửa, ngừng hoạt động

Không chỉ những nền tảng lớn trục lợi từ quảng cáo, làn sóng siết chặt lần này còn khiến các nhóm dịch phim phi lợi nhuận phải dừng bước. Những bến đỗ quen thuộc với khán giả như Mon Fansub hay Doraemon Fansub Việt Nam đều đã chính thức lên tiếng đóng cửa.

Điển hình như fanpage Mê Phim Nhật, một nhóm hoạt động 8 năm với nhiều nội dung phim Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ rằng dù không vì mục đích thương mại, việc phát hành phim không bản quyền vẫn là vi phạm pháp luật trong bối cảnh các quy định mới đang được áp dụng vô cùng nghiêm ngặt. Nhóm đã quyết định xóa toàn bộ đường link, dữ liệu trên hệ thống WordPress và Facebook, đồng thời kêu gọi khán giả chuyển sang ủng hộ các nền tảng phát hành chính thức để tôn trọng chất xám của những nhà làm phim.

Thông báo ngừng hoạt động của fanpage Mê Phim Nhật

Theo ghi nhận, chỉ trong vài ngày qua, hàng loạt website giải trí trái phép, từ xem phim lậu, dịch truyện cho đến phát sóng thể thao trực tiếp, đồng loạt thông báo ngừng hoạt động, đóng cửa. Hiện tượng này nối tiếp sự sụp đổ của những "đế chế" phát lậu đình đám trước đó như RoPhim hay hệ thống Xôi Lạc TV chuyên phát sóng bóng đá và thể thao trái phép, để lại giao diện trống trơn cùng những thông báo chấm dứt dịch vụ hoặc thậm chí là mẩu tin rao bán lại hệ thống quản trị.

Theo thống kê từ SimilarWeb, nhiều trang web lậu thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập mỗi tháng thường tận dụng lượng người dùng khổng lồ để trục lợi bất chính qua quảng cáo cờ bạc hoặc nội dung phản cảm. Không những vậy, người xem còn bị đẩy vào tình thế nguy hiểm khi phải đối mặt với rủi ro lây nhiễm mã độc và đánh cắp dữ liệu cá nhân. Nhằm triệt để giải quyết vấn nạn này và bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đồng loạt ra quân trong đợt cao điểm từ ngày 7 đến 30/5 trên toàn quốc. Tinh thần chỉ đạo là xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Ngay cả sau khi đợt cao điểm kết thúc, các giải pháp giám sát vẫn sẽ được duy trì thường xuyên để ngăn chặn mọi nỗ lực nhen nhóm trở lại của các website lậu.