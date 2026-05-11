Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữa 'cơn bão' giảm giá, một mặt hàng của Việt Nam vẫn đón tin vui lớn từ EU

Đức Minh | 11-05-2026 - 08:57 AM | Thị trường

Dù ngành cà phê Việt Nam đang đối mặt áp lực giảm giá, việc sản lượng xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng trong 4 tháng đầu năm vẫn là tin vui lớn, mang lại hy vọng cho người nông dân.

Cà phê xuất khẩu chịu áp lực giảm giá khi nguồn cung toàn cầu tăng mạnh - Ảnh 1.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 3,5 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm nay. Đây vẫn là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất trong nhóm nông sản. Tuy nhiên, diễn biến giá trên thị trường quốc tế đang tạo ra sức ép đáng kể đối với ngành hàng này.

Riêng trong tháng 4/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 189.894 tấn cà phê, thu về 822.5 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng khối lượng xuất khẩu đạt 782.017 tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch lại giảm -9,8%, xuống còn 3.57 tỷ USD.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh. Trong 4 tháng đầu năm, giá cà phê xuất khẩu trung bình chỉ còn khoảng 4.555 USD/tấn, thấp hơn gần 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Cà phê xuất khẩu chịu áp lực giảm giá khi nguồn cung toàn cầu tăng mạnh - Ảnh 2.

Cà phê Việt Nam tăng về lượng nhưng giảm về giá trị trong 4 tháng đầu năm 2026.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, EU tiếp tục là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Đức dẫn đầu với 15,3% thị phần, tiếp theo là Italy với 8,2% và Tây Ban Nha chiếm 7,4%.

Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu sang 3 thị trường chủ lực này đều suy giảm. Cụ thể, Đức giảm 11,2%, Italia giảm 4,3%, còn Tây Ban Nha giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, áp lực giảm giá chủ yếu xuất phát từ triển vọng vụ mùa lớn tại Brazil. Sản lượng cà phê của quốc gia này được dự báo đạt khoảng 65,1 triệu bao và thậm chí có thể lên tới 75 triệu bao trong kịch bản thuận lợi.

Nếu sản lượng tăng mạnh như kỳ vọng, thị trường cà phê toàn cầu có thể dư thừa khoảng 10 triệu bao trong năm 2026. Đây là yếu tố đang tạo áp lực rất lớn lên giá cà phê quốc tế.

Cà phê xuất khẩu chịu áp lực giảm giá khi nguồn cung toàn cầu tăng mạnh - Ảnh 3.

Giá cà phê trong nước cũng tiếp tục giảm.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô trong tháng 4 cũng giảm xuống quanh mức 85.000-87.000 đồng/kg, đánh mất mốc 90.000 đồng/kg từng duy trì trong tháng 3. Hoạt động giao dịch cũng diễn ra khá chậm.

Nhiều nông dân vẫn giữ hàng với kỳ vọng giá phục hồi, khiến nguồn cung trên thị trường không quá dồi dào trong ngắn hạn. Để đảm bảo tiến độ giao hàng cho các hợp đồng đã ký, một số doanh nghiệp xuất khẩu bắt đầu chuyển sang nhập nguyên liệu từ Brazil và Indonesia.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng, giá cà phê vẫn có thể tăng trong ngắn hạn, chủ yếu xuất phát từ những lo ngại liên quan đến rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz.

Việc lưu thông qua khu vực này bị gián đoạn, đã khiến chi phí vận chuyển, bảo hiểm và logistics toàn cầu tăng mạnh, kéo theo áp lực tăng giá đối với nhiều loại hàng hóa, trong đó có cà phê. Tuy nhiên, các yếu tố này khó đủ sức đảo ngược xu hướng giảm giá.

Trong dài hạn, xu hướng giá cà phê sẽ phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến sản lượng toàn cầu, điều kiện thời tiết tại Brazil cũng như khả năng duy trì các hợp đồng xuất khẩu giá cao của doanh nghiệp Việt Nam.

'Vàng treo trên cây' giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa thế giới, nhưng vẫn phải mua hàng trăm nghìn tấn từ Campuchia

Đức Minh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, Campuchia vừa đón tin cực vui ở mặt hàng đang cạnh tranh với Việt Nam - Trung Quốc góp công lớn

Không phải sầu riêng, Campuchia vừa đón tin cực vui ở mặt hàng đang cạnh tranh với Việt Nam - Trung Quốc góp công lớn Nổi bật

Loại quả 'cô đơn' mọc giữa rừng sâu: Giá 120.000đ/kg vẫn không có mà mua, quý hơn cả dược liệu

Loại quả 'cô đơn' mọc giữa rừng sâu: Giá 120.000đ/kg vẫn không có mà mua, quý hơn cả dược liệu Nổi bật

Hàng loạt web phim lậu và kênh thể thao trái phép dừng hoạt động

Hàng loạt web phim lậu và kênh thể thao trái phép dừng hoạt động

08:37 , 11/05/2026
Nga phát minh công thức tạo ra vật liệu khiến thế giới kinh ngạc: Mỏng hơn tóc, bền hơn thép

Nga phát minh công thức tạo ra vật liệu khiến thế giới kinh ngạc: Mỏng hơn tóc, bền hơn thép

08:06 , 11/05/2026
Tin buồn cho người dùng 3 mẫu điện thoại Samsung

Tin buồn cho người dùng 3 mẫu điện thoại Samsung

07:36 , 11/05/2026
Cuba lao đao vì tôm hùm "biến mất", Việt Nam chung tay cứu ngành xuất khẩu tỷ đô

Cuba lao đao vì tôm hùm "biến mất", Việt Nam chung tay cứu ngành xuất khẩu tỷ đô

07:05 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên