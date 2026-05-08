Giá bạc hôm nay vượt 82,5 triệu/kg

Giá bạc tiếp đà tăng trong ngày 8/5. Tham khảo tại Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat Việt Nam, giá bạc trong nước hôm nay niêm yết ở mức 3,003 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,096 triệu đồng/lượng (bán ra). Loại bạc thỏi 1 kg niêm yết ở mức 80,08 triệu đồng/lượng (mua vào) và 82,56 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc vượt 82,5 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc vẫn duy trì đà tăng, đạt mức trên 79 USD/ounce sau phiên biến động mạnh trước đó. Giá bạc tiếp tục tăng trong bối cảnh cuộc đụng độ mới giữa Mỹ và Iran làm suy yếu hy vọng về một thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã đánh chặn các cuộc tấn công của Iran, đồng thời nhấn mạnh quân đội không tìm cách leo thang hơn nữa. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chờ phản hồi của Iran đối với đề xuất nhằm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 10 tuần.

Các báo cáo gần đây cho thấy Tehran dự kiến phản hồi thông qua Pakistan trong vòng 2 ngày tới.

Mặc dù vậy, giá bạc vẫn đang giảm khoảng 15% so với trước khi xung đột xảy ra. Tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến giá năng lượng tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể phải tăng lãi suất.