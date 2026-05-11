Cục CSGT công bố kết quả bất ngờ về cao điểm kiểm tra hơn 9.500 ô tô

Theo Thanh Hà | 11-05-2026 - 11:12 AM | Thị trường

Trong thời gian thực hiện cao điểm kiểm tra nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT kiểm tra hơn 9.500 ô tô.

Ngày 10/5, Cục CSGT cho biết, ngày 9/5, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Trong thời gian thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 40.000 phương tiện, trong đó có 9.520 ô tô gồm xe khách, xe tải và xe con.

Kết quả kiểm tra cho thấy, chỉ có 19 trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn, chiếm khoảng 0,2% tổng số ô tô được kiểm tra.

Cục CSGT cho biết, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức và ý thức chấp hành quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe” của người điều khiển ô tô ngày càng được nâng cao sau thời gian dài lực lượng chức năng kiên trì tuyên truyền, kiểm tra, xử lý quyết liệt.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn kèm theo các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe… tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Cục CSGT đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

Giữa 'cơn bão' giảm giá, một mặt hàng của Việt Nam vẫn đón tin vui lớn từ EU

Khối thép siêu trọng sừng sững giữa Biển Đông: Cuộc "trỗi dậy tỷ USD" ngoạn mục của ngành dầu khí Việt

Giá bạc sáng nay 11/5 vượt 83 triệu đồng/kg

Phát hiện gần 1 tạ 'chất cấm' tại cơ sở sản xuất giò chả ở Ninh Bình

Bị Mỹ và phương Tây trừng phạt gắt gao, siêu tàu chở LNG treo cờ Nga vẫn âm thầm mở rộng hoạt động

Hàng loạt web phim lậu và kênh thể thao trái phép dừng hoạt động

