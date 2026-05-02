Cách thoát khỏi ô tô bị cháy: Tuyệt đối không làm điều này!

Chiều 1/5, một ô tô 5 chỗ đang dừng tại cây xăng ở xã Thăng Điền bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo thông tin ban đầu, sự việc khiến 2 người ngồi hàng ghế sau tử vong do không kịp thoát thân. Ngọn lửa lan nhanh chỉ trong thời gian ngắn, người dân cùng lực lượng chức năng dù nhanh chóng có mặt và khống chế đám cháy nhưng không thể cứu được các nạn nhân.

Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi: nếu rơi vào tình huống xe bốc cháy đột ngột, cần làm gì để thoát ra ngoài trong thời gian ngắn sống còn?

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, để thoát khỏi một chiếc xe đang cháy, bạn cần tấp xe vào lề ngay lập tức, tắt động cơ để ngắt dòng nhiên liệu và thoát ra ngoài ngay lập tức mà không mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào.

Nếu cửa xe bị kẹt, hãy sử dụng dụng cụ chuyên dụng, thanh sắt của gối tựa đầu hoặc giày cao gót để đập vỡ cửa sổ bên, sau đó di chuyển ra xa ít nhất 30 mét. Mọi hành động cần được thực hiện trong vài giây vì lửa có thể bao trùm phương tiện rất nhanh chóng.

Các bước hành động khẩn cấp bao gồm việc dừng xe và tắt máy để chặn nguồn cấp nhiên liệu, sau đó tháo dây an toàn cho bản thân rồi hỗ trợ hành khách. Hãy đưa tất cả mọi người ra khỏi xe và di chuyển ra xa để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc nổ. Trong trường hợp cửa bị khóa hoặc kẹt, hãy đập vỡ cửa sổ bên thay vì kính chắn gió bằng cách dùng vật nặng đập vào các góc kính.

Nếu bị kẹt bên trong, bạn nên ưu tiên thoát qua cửa sổ, tốt nhất là chọn cửa sổ ở xa vị trí ngọn lửa nhất. Để chuẩn bị cho tình huống này, hãy luôn để sẵn dụng cụ cắt dây an toàn và thiết bị phá kính trong ngăn chứa đồ hoặc trong tầm với. Sau khi đã ở khoảng cách an toàn, hãy gọi ngay cho các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.

Một số lưu ý an toàn quan trọng là không được mở nắp ca-pô nếu thấy khói vì hành động này sẽ cung cấp oxy khiến lửa cháy mạnh hơn.

Chia sẻ với báo Sức khoẻ và đời sống,Thiếu tá Nguyễn Danh Luân - Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, khi di chuyển thoát nạn từ trong ô tô không nên mang theo các vật dụng có kích thước lớn, cản trở lối di chuyển thoát nạn của các hành khách khác trên xe. Nếu có người bị nạn, nhanh chóng đưa người bị nạn ra ngoài bằng cách cõng, vác, bế nạn nhân.

Trong trường hợp có trẻ nhỏ cần nhanh chóng hỗ trợ, hướng dẫn hoặc bế, cõng trẻ nhỏ di chuyển thoát nạn an toàn. Sau khi xuống xe, di chuyển ra xa khu vực dừng xe bởi xe có thể bất ngờ phát nổ và gây thương tích.

Dùng bình chữa cháy, cát, nước để chữa cháy, đồng thời hô hoán để mọi người đến trợ giúp, gọi báo ngay cho Cảnh sát phòng cháy chứa cháy theo số điện thoại 114 hoặc cho Công an, chính quyền địa phương,... nơi gần nhất để phối hợp chữa cháy.