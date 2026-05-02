'Cậu bé tên lửa’ tự chế tạo động cơ turbo ngay trong phòng khách

Che Jingang, đến từ đảo Hải Nam ở miền nam Trung Quốc, trở thành tâm điểm chú ý sau khi được một số phương tiện truyền thông giới thiệu như một “ kỹ sư tự học ”.

Che khá nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu tài khoản có hơn 30.000 người theo dõi do mẹ cậu quản lý. Nội dung trên tài khoản chủ yếu xoay quanh niềm đam mê kỹ thuật cơ khí của thiếu niên.

Che cho biết có niềm yêu thích đặc biệt với “mọi thứ biết bay”. Niềm đam mê này thúc đẩy nam sinh tự học giải tích, khí động học từ khi học lớp 3 tiểu học.

Sau nhiều năm mày mò, nghiên cứu, Che cuối cùng có thể tự chế tạo động cơ turbo (động cơ phản lực được dùng trong hàng không vũ trụ) ngay trong phòng khách.

Trong các video đăng tải trên kênh riêng, Che tự gọi mình là “ cậu bé tên lửa ”, đồng thời giới thiệu quy trình chế tạo và thử nghiệm động cơ bằng các thuật ngữ chuyên môn một cách thành thạo.

Câu chuyện của Che gây ra nhiều nghi ngờ trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực của câu chuyện và lai lịch của thiếu niên.

Một số người nhận thấy nam sinh thường lưu lại các video giải Toán lớp 5, từ đó nghi ngờ liệu cậu có đủ trình độ và kiến thức về giải tích hay không.

Số khác đồn đoán cha của Che là kỹ sư hàng không vũ trụ Che Zhuming, người từng tham gia nhiều dự án tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương (huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Dù thông tin này chưa được xác nhận, những cư dân mạng này cho rằng thành tích vượt trội của Che là nhờ cha mẹ, đồng thời gọi cậu là “cậu ấm”.

Những người khác liên hệ Che với Jiang Ping, cô gái 17 tuổi từng được tung hô là “thần đồng” trên mạng xã hội sau khi đứng đầu một cuộc thi toán quốc tế. Tuy nhiên, vào năm 2024, nữ sinh này bị phát hiện gian lận.

Họ nghi ngờ Che là một dạng “học thần” được cha mẹ dựng lên, nhằm giúp con mình có cơ hội vào các trường đại học tốt.

Đáp lại tranh cãi, Che không giải thích nhiều, chỉ tuyên bố: “Việc mọi người nghi ngờ tôi là điều bình thường. Điều tôi cần làm là tập trung vào việc rèn luyện và để năng lực tự lên tiếng”.

Theo SCMP , Che được cho là đã tạo ra mô hình hoạt động thành công đầu tiên – chiếc xe radar siêu âm – khi mới học lớp 2. Sau đó, thiếu niên thử sức với các dự án phức tạp hơn như cánh tay robot, máy bay mô hình và hiện là động cơ phản lực turbo . Phòng khách nhà cậu chất đầy sản phẩm tự chế, đôi khi còn lấn sang cả không gian nhà bếp.

Che cho biết bản thân không được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chỉ học cách giải quyết vấn đề trong quá trình chế tạo sản phẩm.

Nam sinh cấp hai cập nhật tiến độ chế tạo động cơ lên mạng xã hội và nhận được những lời khuyên hữu ích từ các bình luận mang tính chuyên môn.

Gia đình hoàn toàn ủng hộ ước mơ này, thậm chí còn thuê gia sư dạy lập trình cho con trai. Họ cũng sẵn sàng chi tiền cho các dự án do Che nghĩ ra, dù kinh phí có thể lên tới hàng nghìn nhân dân tệ.

Về động cơ turbo, Che mất 8 tháng để hoàn thành vòng thiết kế đầu tiên. Cậu cũng thuê ngoài một số công đoạn khác.

Lần thử nghiệm đầu tiên thất bại nhưng Che vẫn lạc quan. Cậu nói: “Mục đích ban đầu khi chế tạo động cơ này là để tích lũy kiến thức và tôi đã đạt được điều đó. Thất bại là điều chấp nhận được, vì nó tạo động lực để tôi thử lại”.

Ngoài sự hoài nghi, Che cũng nhận được nhiều sự ủng hộ trên mạng xã hội. Một người dùng cổ vũ: “Tôi mong chờ ngày bạn chế tạo được một phi thuyền không gian thực sự”.