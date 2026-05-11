Giá dầu lại tăng mạnh sau một động thái ông Donald Trump và ông Netanyahu

Đức Minh | 11-05-2026 - 11:14 AM | Thị trường

Giá dầu thô đồng loạt tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran về đề xuất hòa bình của Mỹ, khiến hy vọng tái mở cửa eo biển Hormuz trở nên xa vời.

Giá dầu thế giới ghi nhận mức tăng 4 USD một thùng vào phiên giao dịch thứ Hai. Nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ việc Hoa Kỳ và Iran không đạt được thỏa thuận chung về đề xuất hòa bình do phía Washington soạn thảo.

Trong khi đó, eo biển Hormuz vẫn đang trong tình trạng đóng cửa phần lớn. Thực trạng này khiến nguồn cung năng lượng trên thị trường toàn cầu trở nên khan hiếm nghiêm trọng.

Cụ thể, ghi nhận vào sáng theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng thêm 3,93 USD, tương đương mức tăng 3,88%. Giá loại dầu này đạt ngưỡng 105,22 USD một thùng vào lúc.

Cùng lúc đó, giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ dừng ở mức 99,57 USD một thùng. Con số này phản ánh mức tăng 4,15 USD, tương đương 4,38% so với phiên giao dịch trước.

Kỳ vọng về một kết thúc sớm cho cuộc xung đột kéo dài 10 tuần giữa Mỹ và Iran đã hoàn toàn tan biến. Trước đó, thị trường hy vọng các bên đạt được thỏa thuận để cho phép tàu chở dầu lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ phản hồi từ phía Iran đối với đề xuất hòa bình do Washington đưa ra, đồng thời gọi các điều kiện của Tehran là “không thể chấp nhận được”.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes phát sóng hôm Chủ nhật (10/5), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran "đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn chưa kết thúc".﻿

Theo các quan chức Mỹ, ông Trump dự kiến tới Bắc Kinh trong tuần này để thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về tình hình Iran cùng nhiều vấn đề địa chính trị khác.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG Group, cho rằng, giới đầu tư hiện tập trung toàn bộ sự chú ý vào chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ.

Thị trường kỳ vọng Bắc Kinh có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn toàn diện tại Trung Đông.

Chỉ trong 2 tháng, thế giới đã mất 1 tỷ thùng dầu dự trữ do xung đột Mỹ - Iran.

Ở phía nguồn cung, CEO Saudi Aramco là Amin Nasser cho biết thế giới đã mất khoảng 1 tỷ thùng dầu khỏi hệ thống dự trữ chỉ trong vòng hai tháng gần đây.

Theo ông Nasser, thị trường dầu mỏ sẽ cần thêm nhiều thời gian để cân bằng trở lại ngay cả khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được nối lại hoàn toàn.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy tuần trước đã có thêm hai tàu chở dầu rời khỏi khu vực Hormuz trong điều kiện phải tắt hệ thống định vị nhằm tránh nguy cơ bị tấn công.

Diễn biến này phản ánh mức độ rủi ro ngày càng lớn đối với hoạt động xuất khẩu dầu tại Trung Đông, đồng thời làm gia tăng lo ngại rằng giá dầu toàn cầu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Đức Minh

