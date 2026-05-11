Thanh Hóa thu giữ 2 kho hàng chứa 14 tấn bì lợn, tổng giá trị hơn 400 triệu đồng

Theo Phạm Trang | 11-05-2026 - 13:39 PM | Thị trường

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 07/4/2026 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Kế hoạch số 477/KH-SCT ngày 10/4/2026 của Sở Công Thương và Công văn số 350/CCQLTT-NV ngày 14/4/2026 của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026. Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Theo đó, ngày 10/5/2026, Đội QLTT số 9 phối hợp với Đội 5 Phòng PC03 Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra 02 kho hàng trên địa bàn phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, gồm: Kho hàng của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng (do bà Nguyễn Thị Hồng là chủ hộ), địa chỉ tại Phố Yên Vực 2, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa và Kho hàng của Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Toàn (do ông Nguyễn Mạnh Toàn là chủ hộ), địa chỉ: Phố Yên Vực, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 02 kho đang lưu giữ hơn 14 tấn thực phẩm gồm bì lợn sống, bì lợn chín và bì lợn thái sợi được bảo quản trong kho lạnh, có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 400 triệu đồng.

Hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại Kho hàng

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên. Đội QLTT số 9 đã ban hành Quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, trong thời gian tới, lực lượng QLTT Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường thực phẩm, đặc biệt trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Phạm Trang

Giữa 'cơn bão' giảm giá, một mặt hàng của Việt Nam vẫn đón tin vui lớn từ EU

Khối thép siêu trọng sừng sững giữa Biển Đông: Cuộc "trỗi dậy tỷ USD" ngoạn mục của ngành dầu khí Việt

Thứ quả rừng từng rẻ như cho nay giá vọt lên 350.000đ/kg: 'Đệ nhất gia vị' được dân sành ăn săn lùng

Cán mốc 1 triệu xe sau 3 năm, Omoda & Jaecoo dọn đường chờ nhà máy tại Việt Nam vận hành

Giá ô tô trung bình ở Mỹ vọt lên hơn 1,3 tỷ/chiếc - với giá này, người Trung Quốc mua được 2-5 chiếc xe mới cứng, công nghệ 'ngập răng'

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích kho hàng giả quy mô lớn

