Cán mốc 1 triệu xe sau 3 năm, Omoda & Jaecoo dọn đường chờ nhà máy tại Việt Nam vận hành

Theo Bảo Lâm | 11-05-2026 - 12:19 PM | Thị trường

Omoda & Jaecoo vượt mốc 1 triệu xe toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu với xe hybrid và xe điện hóa tiếp tục tăng tại nhiều thị trường.

Omoda & Jaecoo vừa công bố doanh số toàn cầu tháng 4/2026 đạt 69.892 xe, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp thương hiệu này ghi nhận doanh số trên 60.000 xe/tháng.

Theo số liệu hãng công bố, doanh số xe năng lượng mới (NEV) đạt 31.643 xe, tăng 113% so với cùng kỳ. Trước đó, Omoda & Jaecoo cũng cho biết hãng đã vượt mốc 1 triệu xe bán ra toàn cầu sau khoảng 3 năm hoạt động.

Xu hướng tăng trưởng của nhóm xe điện hóa hiện không chỉ xuất hiện ở các thương hiệu Trung Quốc mà đang diễn ra trên toàn thị trường ô tô. Tại nhiều quốc gia châu Á và Đông Nam Á, hybrid được xem là giải pháp chuyển tiếp phù hợp trong giai đoạn hạ tầng trạm sạc cho xe điện vẫn chưa phát triển đồng đều.

Tại Việt Nam, nhiều hãng xe Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang mở rộng danh mục hybrid ở các dòng xe chủ lực. Toyota hiện phân phối Corolla Cross Hybrid, Camry Hybrid, Yaris Cross Hybrid và Innova Cross HEV, trong khi Honda đã bổ sung CR-V e:HEV và Civic e:HEV tại một số thị trường. Hybrid được nhiều người dùng quan tâm nhờ mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn xe xăng truyền thống nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc như xe điện thuần túy.

Trong danh mục sản phẩm của Omoda & Jaecoo, ba mẫu xe có doanh số trên 10.000 xe trong tháng 4 gồm Omoda C5 với 21.518 xe, Jaecoo J5 đạt 25.015 xe và Jaecoo J7 đạt 17.963 xe.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo hiện cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy tại Hưng Yên thông qua liên doanh giữa Geleximco và Chery. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026, trong bối cảnh ngày càng nhiều hãng xe Trung Quốc mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam không chỉ bằng hình thức nhập khẩu mà còn hướng tới sản xuất trong nước.

