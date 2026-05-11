Giá ô tô trung bình ở Mỹ vọt lên hơn 1,3 tỷ/chiếc - với giá này, người Trung Quốc mua được 2-5 chiếc xe mới cứng, công nghệ 'ngập răng'

Triển lãm ô tô Bắc Kinh năm nay là triển lãm lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 180 mẫu xe mới ra mắt và tổng số xe trưng bày vượt quá 1.400 chiếc. Cũng như mọi triển lãm ô tô khác, có những mẫu xe concept mới và những thiết kế độc đáo, nhưng bên cạnh đó, còn có những chiếc xe thực tế thể hiện rõ tham vọng của nhà sản xuất.

Trên hết, đây là lời nhắc nhở về sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành ô tô tại Trung Quốc và giá cả ở đó thấp hơn nhiều so với tại Mỹ.

Reuters dẫn số liệu từ Kelley Blue Book cho thấy giá trung bình của một chiếc xe mới tại Mỹ trong tháng 3 là 51.456 đô la (khoảng 1,34 tỷ đồng). Trong khi đó, hiện có hơn 200 mẫu xe điện, bao gồm cả xe hybrid cắm điện, có giá dưới 25.000 đô la tại Trung Quốc, theo trang web DCar.

Một trong những mẫu xe có giá cả phải chăng nhất là Geely EX2 (được gọi là "Star Wish" tại Trung Quốc), có giá khởi điểm từ 10.060 đô la. Đây là mẫu xe bán chạy nhất tại Trung Quốc năm 2025.

Tuy nhỏ bé, nhưng thiết kế của nó chắc chắn không hề đơn giản. Ngay cả với mức giá thấp, nó vẫn sở hữu một số tính năng khá tốt. Mẫu xe hatchback chạy hoàn toàn bằng điện này cũng đã có mặt tại thị trường Việt Nam, trang bị cốp trước, các ngăn chứa đồ và màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch với hệ điều hành của Geely. Theo chu kỳ thử nghiệm xe điện của Trung Quốc, phiên bản cao cấp nhất có phạm vi hoạt động 255 dặm (410 km).

Wuling Hongguang MiniEV.

Nếu mức giá đó quá cao, Wuling Hongguang MiniEV thậm chí còn rẻ hơn, chỉ 6.560 đô la. Chiếc xe siêu nhỏ này hướng đến sự tối giản và vẻ ngoài dễ thương. Ở phiên bản 2026, Wuling đã kéo dài chiếc xe thành bốn cửa và bổ sung thêm hàng ghế sau rộng hơn. Nó vẫn rất nhỏ so với tiêu chuẩn của Mỹ; bạn có thể chất vừa hai phiên bản hai cửa cũ hơn vào thùng xe bán tải Ford F-150.

Phiên bản cơ bản có khả năng đạt tốc độ tối đa 62 mph (100 km/h) và phạm vi hoạt động 127 dặm (204 km) theo tiêu chuẩn CLTC. Wuling cũng cung cấp mẫu Bingo Pro lớn hơn một chút, phù hợp cho đường cao tốc, với giá khởi điểm chỉ hơn 8.000 đô la và phạm vi hoạt động 250 dặm (402 km).

Tiếp theo là BYD. Mẫu Seagull (còn được gọi là Atto 1, Dolphin Mini, hoặc Dolphin Surf) có giá khởi điểm 10.200 đô la, khẳng định vị thế của BYD trong thị trường xe điện cỡ nhỏ. Một lần nữa, bất chấp vị trí ở phân khúc xe cơ bản, mẫu xe năm 2026 mới cung cấp rất nhiều công nghệ, bao gồm tính năng lidar tùy chọn cho khả năng tự lái và chuyển làn tự động, cũng như sạc nhanh hơn và phạm vi hoạt động được công bố là 314 dặm (505 km).

Và nếu bạn nghĩ rằng tất cả những chiếc xe này đều quá nhỏ, hãy nghĩ lại, bởi vì Trung Quốc cung cấp hàng chục mẫu xe lớn hơn với giá cả chưa từng thấy ở phương Tây, bao gồm cả các nhà sản xuất ô tô lâu đời của phương Tây. Volkswagen Sagitar S, một chiếc sedan nhỏ gọn có giá khởi điểm chỉ 11.600 đô la, thấp hơn hơn một nửa so với Jetta tại thị trường Mỹ (giá bán lẻ đề xuất 23.995 đô la).

Volkswagen Sagitar S.

VW cũng đã sử dụng triển lãm Bắc Kinh để ra mắt mẫu concept Jetta X, một chiếc SUV điện mạnh mẽ nhắm đến mức giá dưới 15.000 đô la từ cuối năm nay. Và không chỉ có VW, mẫu sedan bZ7 mới của Toyota dài hơn cả Tesla Model S nhưng lại có giá khởi điểm khoảng 21.500 đô la, trong khi các ông lớn trong nước như Geely, Chery và BYD đang lấp đầy mọi khoảng trống ở giữa với các mẫu sedan, SUV ba hàng ghế và xe bán tải với mức giá chỉ đủ trả góp một chiếc xe cũ ở Mỹ.



