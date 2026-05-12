Khoan 10m xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng 1,42 triệu mét khối khí/ngày

Như Quỳnh | 12-05-2026 - 11:15 AM | Thị trường

Giếng khoan được thực hiện trên đất liền bằng công nghệ khoan định hướng hiện đại, giúp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác.

Ảnh minh họa

Ai Cập vừa công bố phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên mới tại khu vực đồng bằng sông Nile, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này đang đối mặt áp lực gia tăng về nhu cầu năng lượng nội địa và suy giảm sản lượng từ các mỏ chủ lực.

Theo Bộ Dầu khí và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập, giếng thăm dò "Nidoco N-2" được khoan thành công tại khu vực nhượng quyền do Eni phối hợp với BP vận hành. Mỏ khí mới được ước tính có khả năng khai thác khoảng 50 triệu feet khối khí mỗi ngày, tương đương 1,42 triệu mét khối khí mỗi ngày.

Giếng khoan được thực hiện trên đất liền bằng công nghệ khoan định hướng hiện đại, giúp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác. Theo cơ quan chức năng Ai Cập, vị trí mỏ nằm gần hệ thống hạ tầng khí đốt hiện hữu, cách các cơ sở sản xuất gần nhất chưa đến 2 km, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng kết nối vào mạng lưới và đưa vào khai thác trong vài tuần tới.

Dự án phát triển thuộc khu vực Tây Abu Madi, do Eni điều hành phối hợp với BP và Tổng công ty Dầu khí Ai Cập thông qua liên doanh Petrobel giữa chính phủ Ai Cập và Eni.

Bộ trưởng Dầu mỏ Ai Cập Karim Badawi cũng đã thị sát giàn khoan EDC-56 đang hoạt động tại khu vực Tây Abu Madi thuộc tỉnh Kafr El Sheikh. Giàn khoan này nằm cách bờ biển khoảng 3 km tại vùng nước nông có độ sâu khoảng 10 mét, phản ánh nỗ lực thúc đẩy hoạt động thăm dò và khai thác khí đốt của Ai Cập tại khu vực đồng bằng sông Nile.

Phát hiện mới được xem là tín hiệu tích cực đối với ngành khí đốt Ai Cập trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nguồn cung phục vụ tiêu dùng nội địa. Bộ Dầu khí Ai Cập cho biết nhu cầu khí đốt trong nước hiện đạt khoảng 6,2 tỷ feet khối/ngày và có thể tăng lên 7,2 tỷ feet khối/ngày trong mùa hè, trong khi sản lượng hiện tại chỉ vào khoảng 4,2 tỷ feet khối/ngày.

Tính theo năm, mức tiêu thụ khí đốt của Ai Cập đạt khoảng 2,2 nghìn tỷ feet khối, phản ánh áp lực ngày càng lớn lên hệ thống năng lượng quốc gia, đặc biệt khi nhu cầu điện tăng mạnh trong các tháng nắng nóng.

Trong nhiều năm qua, mỏ khí Zohr vẫn là trụ cột của ngành khí đốt Ai Cập. Zohr gas field được phát hiện năm 2015 và được xem là mỏ khí lớn nhất Địa Trung Hải, với trữ lượng ước tính khoảng 30 nghìn tỷ feet khối.

Mỏ Zohr từng đóng góp khoảng 25% sản lượng khí đốt của Ai Cập. Sau khi bắt đầu khai thác vào cuối năm 2017 với sản lượng khoảng 800 triệu feet khối/ngày, sản lượng của mỏ đã tăng lên đỉnh 3,2 tỷ feet khối/ngày vào năm 2022. Tuy nhiên, theo dữ liệu chính thức, sản lượng sau đó liên tục suy giảm, còn 2,4 tỷ feet khối/ngày năm 2023, 1,9 tỷ feet khối/ngày năm 2024 và khoảng 1,25 tỷ feet khối/ngày vào giữa năm 2025.

Việc phát hiện thêm các mỏ khí mới được kỳ vọng sẽ giúp Ai Cập từng bước thu hẹp khoảng cách cung – cầu năng lượng, đồng thời củng cố vai trò của nước này như một trung tâm khí đốt quan trọng tại khu vực Đông Địa Trung Hải.

Một đối thủ của sầu riêng Việt Nam chơi lớn: Xây dựng hệ thống mã QR cho từng quả sầu riêng, người dùng dễ dàng xem nguồn gốc, vườn trồng

