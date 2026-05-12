Rùng mình thủ đoạn của Nguyễn Văn Thái cùng đồng bọn khi tuồn 65 tấn thịt bò giả, chứa hóa chất ra thị trường

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa chất cấm, bắt giam với Nguyễn Văn Thái (SN 1987, ngụ phường Bình Trị Đông), Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trước đó, qua công tác tăng cường rà soát địa bàn, lĩnh vực và sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, các cơ quan thông tin, truyền thông, trong đó có Đài truyền hình Việt Nam, VTV9, Phòng PC03 Công an TP.HCM đã phát hiện cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm do Nguyễn Văn Thái cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000đ/kg đưa về nhà ở tại phường Bình Trị Đông, cắt thành từng miếng nhỏ khoảng 200g rồi ngâm trong nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt, sau đó đưa vào máy cắt để cắt thành các lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra tiêu thụ với giá 150.000đ/kg.

Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò được tươi hơn và bảo quản được lâu, sau đó đưa ra thị trường bán với giá 180.000đ/kg.

Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 140kg thịt bò giả (từ thịt heo nái) và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Toàn bộ số thịt này được Thái trực tiếp đưa ra bán tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn, TP.HCM).

Từ tháng 2/2026 đến nay, Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng tham gia sản suất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm nêu trên. Tại Cơ quan điều tra, Thái và Thắng thừa nhận hành vi sản xuất thịt bò giả, biết hóa chất Sodium Metabisulphite bị cấm dùng trong thực phẩm nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Hàng loạt xô thịt heo nái đang được ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite và huyết heo để biến thành thịt bò trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Từ năm 2024 đến nay, Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất; thu được số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Theo Công an, Sodium Metabisulfite là phụ gia thực phẩm, thường dùng làm chất bảo quản và chống oxy hóa, không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến sản phẩm thịt heo (thịt lợn) và thịt bò. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng đối với hành vi sản xuất, buôn bán thịt bò giả, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.