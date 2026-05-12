Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rùng mình thủ đoạn của Nguyễn Văn Thái cùng đồng bọn khi tuồn 65 tấn thịt bò giả, chứa hóa chất ra thị trường

Theo Nam An | 12-05-2026 - 09:28 AM | Thị trường

Sử dụng huyết heo và hóa chất Sodium Metabisulphite để "hô biến" thịt heo nái thành thịt bò, Nguyễn Văn Thái cùng đồng bọn đã đưa ra thị trường hơn 65 tấn thịt bẩn thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng.

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa chất cấm, bắt giam với Nguyễn Văn Thái (SN 1987, ngụ phường Bình Trị Đông), Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Các đối tượng bị khởi tố

Trước đó, qua công tác tăng cường rà soát địa bàn, lĩnh vực và sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, các cơ quan thông tin, truyền thông, trong đó có Đài truyền hình Việt Nam, VTV9, Phòng PC03 Công an TP.HCM đã phát hiện cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm do Nguyễn Văn Thái cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000đ/kg đưa về nhà ở tại phường Bình Trị Đông, cắt thành từng miếng nhỏ khoảng 200g rồi ngâm trong nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt, sau đó đưa vào máy cắt để cắt thành các lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra tiêu thụ với giá 150.000đ/kg.

Số thịt bò giả và thịt bò ngâm hóa chất bị công an bắt quả tang

Thị được ngâm hoá chất trước khi tiêu thụ khiến nhiều người rùng mình

Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò được tươi hơn và bảo quản được lâu, sau đó đưa ra thị trường bán với giá 180.000đ/kg.

Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 140kg thịt bò giả (từ thịt heo nái) và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Toàn bộ số thịt này được Thái trực tiếp đưa ra bán tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn, TP.HCM).

Từ tháng 2/2026 đến nay, Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng tham gia sản suất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm nêu trên. Tại Cơ quan điều tra, Thái và Thắng thừa nhận hành vi sản xuất thịt bò giả, biết hóa chất Sodium Metabisulphite bị cấm dùng trong thực phẩm nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Hàng loạt xô thịt heo nái đang được ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite và huyết heo để biến thành thịt bò trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp Hàng loạt xô thịt heo nái đang được ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite và huyết heo để biến thành thịt bò trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Từ năm 2024 đến nay, Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất; thu được số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Theo Công an, Sodium Metabisulfite là phụ gia thực phẩm, thường dùng làm chất bảo quản và chống oxy hóa, không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến sản phẩm thịt heo (thịt lợn) và thịt bò. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng đối với hành vi sản xuất, buôn bán thịt bò giả, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast VF 8 2026 bất ngờ lộ diện không che chắn: thiết kế thể thao, chờ ngày mở bán chính thức

VinFast VF 8 2026 bất ngờ lộ diện không che chắn: thiết kế thể thao, chờ ngày mở bán chính thức Nổi bật

Nghịch lý tại thị trường ô tô sát vách Việt Nam – doanh số bán hàng nội địa 'nguội lạnh', xuất khẩu lại 'bùng nổ' nhờ xe xanh

Nghịch lý tại thị trường ô tô sát vách Việt Nam – doanh số bán hàng nội địa 'nguội lạnh', xuất khẩu lại 'bùng nổ' nhờ xe xanh Nổi bật

Khuyến cáo với doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ

Khuyến cáo với doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ

08:03 , 12/05/2026
Xe tay ga mới của Honda: đẹp không kém Vespa mà giá chỉ từ 40 triệu đồng

Xe tay ga mới của Honda: đẹp không kém Vespa mà giá chỉ từ 40 triệu đồng

08:02 , 12/05/2026
Tài xế ‘xe ôm công nghệ’ hướng tới cuộc sống tốt hơn khi chuyển đổi sang xe điện

Tài xế ‘xe ôm công nghệ’ hướng tới cuộc sống tốt hơn khi chuyển đổi sang xe điện

08:00 , 12/05/2026
Truy xuất nguồn gốc sầu riêng: Bước đi tất yếu

Truy xuất nguồn gốc sầu riêng: Bước đi tất yếu

07:03 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên