Giá bạc tăng dựng đứng hơn 6%

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.180.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.279.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 84,8 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 87,4 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng mạnh 4 triệu đồng/kg so với phiên sáng hôm qua. Đây cũng là mức cao nhất trong khoảng 45 ngày gần đây, phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn trầm lắng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng vọt hơn 6% lên 86 USD/ounce, phục hồi mạnh mẽ từ những phiên giảm sâu và đạt mức cao nhất trong gần hai tháng khi các nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", làm gia tăng nguy cơ xung đột tái diễn, trong khi các cuộc tấn công cuối tuần ở Trung Đông đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh hồi tháng Tư. Với những nỗ lực ngoại giao bế tắc, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, khiến giá dầu duy trì ở mức cao và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Kỳ vọng về hai lần cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm nay đã giảm dần, với các dự báo hiện nay chia làm hai phe: nới lỏng hạn chế và không cắt giảm lãi suất vào năm 2026. Thị trường cũng tập trung vào dữ liệu CPI của Mỹ hôm 12/5 và chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của ông Donald Trump, nơi ông sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình để thảo luận về Iran, trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân.

Giới phân tích dự báo, nếu đà tăng hiện tại được giữ vững, mục tiêu tiếp theo của giá bạc sẽ là vùng 95 USD và hướng tới mốc tâm lý 100 USD/ounce. Mọi ánh mắt của thị trường hiện đang đổ dồn vào dữ liệu lạm phát của Mỹ và kết quả chính thức từ hội nghị tại Bắc Kinh để xác định liệu bạc có bước vào một chu kỳ tăng giá hoàn toàn mới hay không.﻿