Bộ đôi SUV Omoda & Jaecoo có khuyến mại gì tháng 5?

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn ở nhóm xe phổ thông và SUV cỡ nhỏ, khi người mua ngày càng quan tâm tới tổng chi phí sở hữu, chính sách hỗ trợ tài chính và mức tiêu hao nhiên liệu thay vì chỉ tập trung vào thương hiệu hay thiết kế.

Trong bối cảnh đó, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho các dòng SUV trong tháng 5/2026 nhằm gia tăng sức cạnh tranh ở nhóm xe động cơ xăng, hybrid và PHEV.

Ở nhóm SUV hướng tới khách hàng trẻ, mẫu Omoda C5 tiếp tục được định vị là sản phẩm chủ lực của thương hiệu. Xe sở hữu thiết kế SUV Coupe và được giới thiệu với nhiều trang bị an toàn, công nghệ hỗ trợ lái trong phân khúc. Trong tháng 5, khách hàng mua xe được hỗ trợ từ 3 đến 5 năm miễn phí xăng xe cùng chương trình lãi suất 0% trong 12 tháng đầu. Giá bán hiện từ 469,1 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H tiếp tục là sản phẩm được hãng đẩy mạnh trong bối cảnh nhu cầu đối với xe tiết kiệm nhiên liệu gia tăng.

Mẫu xe sử dụng công nghệ Super Hybrid System (SHS), được công bố có khả năng vận hành hơn 1.000 km sau mỗi lần tiếp nhiên liệu. Xe cũng được trang bị nhiều tính năng như HUD, camera 540 độ, kính cách âm hai lớp và hệ thống treo đa điểm phía sau.

Trong tháng 5/2026, phiên bản Premium sẽ được ưu đãi ở mức giá 619 triệu đồng, trong khi bản Flagship được niêm yết ở mức 669 triệu đồng. Chính sách đi kèm gồm hỗ trợ từ 5 đến 8 năm miễn phí xăng xe tùy phiên bản.

Ở phân khúc SUV cỡ C, Jaecoo J7 có giá từ 699 triệu đồng với số lượng giới hạn. Đây được xem là mức giá cạnh tranh trong bối cảnh thị trường SUV cỡ C tại Việt Nam đang có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Riêng phiên bản hybrid cắm sạc Jaecoo J7 SHS-P được hỗ trợ 7 năm miễn phí xăng xe cùng một số quà tặng công nghệ.

Ngoài các chương trình ưu đãi trực tiếp, ABBANK cũng phối hợp triển khai các gói hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua xe trong tháng 5. Theo đó, khách hàng mua Omoda C5 được tặng thẻ tín dụng với hạn mức tối đa 50 triệu đồng, trong khi khách hàng mua Jaecoo J7 được cấp hạn mức lên tới 70 triệu đồng. Người dùng còn có thể nhận thêm ưu đãi hoàn tiền 2 triệu đồng khi được cấp thẻ tín dụng.

Chương trình áp dụng cho khách hàng xuất hóa đơn bán lẻ từ ngày 1 đến 31/5.