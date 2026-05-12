Hyundai Ioniq V lộ động cơ yếu hơn cả Elantra dù dáng ‘chiến’ như Lamborghini, bù lại bằng pin hơn 600km/sạc

Mẫu xe điện Ioniq V với những đường nét sắc sảo vừa ra mắt tại Bắc Kinh vào tháng trước đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu phương Tây bởi ngôn ngữ thiết kế khác biệt hoàn toàn so với các dòng Ioniq hiện hành. Những thông tin chi tiết hơn về mẫu xe này vừa được hé lộ thông qua các tài liệu đăng kiểm nộp lên cơ quan chức năng Trung Quốc, mang đến cái nhìn cụ thể về hiệu suất và công nghệ tích hợp.

Dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cho thấy Ioniq V sẽ được tung ra thị trường với hai lựa chọn cấu hình động cơ đơn. Phiên bản tiêu chuẩn sở hữu công suất 188 mã lực (140 kW), trong khi phiên bản cao cấp hơn đạt mức 225 mã lực (168 kW). Đáng chú ý, mức công suất ở phiên bản thấp nhất thậm chí còn khiêm tốn hơn mẫu Elantra N Line tại thị trường Mỹ vốn sở hữu 201 mã lực.

Theo lộ trình của Hyundai, các biến thể hybrid tự sạc và dẫn động hai cầu sẽ sớm được bổ sung. Dù chưa có thông tin chính thức về một phiên bản hiệu năng cao, giới quan sát kỳ vọng một gói nâng cấp dòng N có thể mang lại tốc độ vượt trội để tương xứng với ngoại hình đầy táo bạo của xe.

Dựa trên các tài liệu kỹ thuật, tốc độ tối đa của mẫu xe này hiện được giới hạn ở mức 165 km/h. Tuy nhiên, ưu thế lớn nhất nằm ở kiến trúc sạc 800V, cho phép các bộ pin lithium sắt photphat (LFP) từ CATL được nạp năng lượng trong thời gian ngắn. Mặc dù dung lượng pin cụ thể chưa được công bố, phiên bản pin lớn nhất được kỳ vọng sẽ cung cấp quãng đường di chuyển hơn 600 km theo chu trình thử nghiệm CLTC.

Về kích thước, Ioniq V có chiều dài 4.900 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm, tương đương với dòng sedan Ioniq 6 tại thị trường quốc tế. Tuy nhiên, phong cách thẩm mỹ của hai mẫu xe lại rẽ theo hai hướng hoàn toàn trái ngược. Ioniq V kết hợp kiểu dáng hạ thấp với phần mui vuốt cong như coupe, đi kèm các bề mặt thân xe dày dạn, đèn pha tách rời, cửa không viền và bộ mâm hình chữ V, thoạt nhìn như siêu xe Lamborghini. Tuy nhiên, một số chi tiết hoàn thiện ban đầu như độ khít của cửa cốp hay thiết kế bộ khuếch tán phía sau vẫn đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn.

Không gian nội thất của xe mang đậm hơi hướng công nghệ khi được đội ngũ Hyundai Trung Quốc phát triển xoay quanh màn hình siêu mỏng 4K kích thước lên tới 27 inch. Hệ thống này kết hợp với màn hình hiển thị trên kính lái Cyber Eye và hệ thống đèn viền lấy cảm hứng từ các tinh vân. Sức mạnh xử lý của khoang lái được đảm nhiệm bởi chip Qualcomm Snapdragon 8295, tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo từ Baidu và Volcano Engine.

Đặc biệt, xe còn được trang bị khả năng lái xe cấp độ 2+ với sự hỗ trợ từ công nghệ Momenta, một yếu tố then chốt để cạnh tranh trong thị trường xe điện đầy khốc liệt tại Trung Quốc.

Sự xuất hiện của Ioniq V là một phần trong chiến lược mới mang tên "chất lượng toàn cầu kết hợp trí tuệ Trung Quốc" của Hyundai. Theo kế hoạch, hãng sẽ ra mắt 20 mẫu xe mới với nhiều loại động cơ khác nhau tại quốc gia này trong vòng 5 năm tới nhằm củng cố vị thế và cải thiện doanh số. Với việc được thiết kế tối ưu cho thị trường nội địa, Ioniq V nhiều khả năng sẽ không được phân phối tại các thị trường ngoài Trung Quốc.