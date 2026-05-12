J&T Express mang câu chuyện AI thực chiến đến Diễn đàn Công nghệ Logistics 2026

Khi thương mại điện tử tăng tốc, áp lực giao hàng nhanh, đúng hẹn và tối ưu chi phí khiến doanh nghiệp chuyển phát nhanh buộc phải thay đổi cách vận hành truyền thống.

Đó cũng là lý do chủ đề “AI định hình tương lai ngành logistics” được lựa chọn cho Diễn đàn Công nghệ Logistics 2026 do Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam tổ chức vào ngày 09/05/2026 tại Hà Nội.

Sự kiện quy tụ khoảng 300–500 đại biểu là doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực logistics – chuỗi cung ứng, với mục tiêu thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường.

J&T Express đồng hành cùng Diễn đàn Công nghệ Logistic 2026.

Từ dòng chảy hàng hóa đến dòng chảy dữ liệu

Khác với nhiều góc nhìn thiên về xu hướng công nghệ, bài thuyết trình của J&T Express đi từ chính bài toán cốt lõi nhất của ngành chuyển phát nhanh: làm sao xử lý hàng triệu đơn hàng mỗi ngày với tốc độ cao nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác. Đại diện J&T Express Việt Nam, ông Nguyễn Anh Dũng – Technical Project Manager – chia sẻ chủ đề: “AI trong logistics không chỉ là xu hướng, mà là vận hành mỗi ngày trong ngành chuyển phát nhanh”.

Theo ông Dũng, trong logistics, người ta thường nói về dòng chảy của hàng hóa, nhưng ở góc độ công nghệ, có một dòng chảy khác quan trọng không kém: dòng chảy của dữ liệu.

Đại diện J&T Express, ông Nguyễn Anh Dũng chia sẻ về câu chuyện AI thực chiến.

“Nhiều năm qua, chúng ta đã vận hành dựa trên kinh nghiệm và những quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường bùng nổ, ‘kinh nghiệm’ đơn thuần đã chạm đến giới hạn. Đó là lúc AI không còn là một lựa chọn, mà là một giải pháp bắt buộc để cạnh tranh”, ông Dũng nhấn mạnh.

Từ góc nhìn đó, J&T Express mô tả tiến trình phát triển của ngành logistics qua ba giai đoạn: từ vận hành thủ công dựa trên giấy tờ, đến số hóa và đồng bộ hệ thống, và hiện nay là kỷ nguyên AI-first – nơi trí tuệ nhân tạo trở thành “trình điều khiển trung tâm” của toàn bộ mạng lưới logistics.

AI trong chuyển phát nhanh: từ hỗ trợ sang "tự ra" quyết định

Trên thế giới, nhiều doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ “dự báo” sang “tự quyết định”. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60–75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống ORION ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang diễn ra mạnh mẽ khi các doanh nghiệp chuyển phát dần chuyển từ mô hình vận hành dựa trên quy tắc cố định sang hệ thống AI tự học từ dữ liệu thực địa.

&T Express cho biết doanh nghiệp đang đầu tư vào ba nhóm năng lực chính: hạ tầng tự động tại trung tâm phân loại; năng lực dự báo sản lượng và tối ưu tuyến đường; trợ lý ảo AI hỗ trợ khách hàng và shipper 24/7 bằng ngôn ngữ bản địa.

J&T Express đầu tư vào hệ thống AI nhằm tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả giao nhận.

Trong đó, hệ thống dự báo sản lượng hàng hóa tại trung tâm giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc điều phối phương tiện, nhân lực và năng lực khai thác, hạn chế tình trạng thiếu xe hoặc quá tải cục bộ. Đồng thời, hệ thống địa chỉ thông minh hỗ trợ xử lý địa chỉ phi cấu trúc chính xác hơn, giảm đáng kể tỷ lệ hàng đi sai hướng, tối ưu chi phí xử lý lại và nâng cao trải nghiệm giao nhận cho khách hàng.

“AI tại J&T Express không phải là một công cụ riêng lẻ, mà đã được tích hợp sâu vào từng mắt xích của chuỗi vận hành. Đó là một hệ thống khép kín toàn trình đi từ dòng chảy dữ liệu đến từng km vận hành thực tế”, ông Nguyễn Anh Dũng chia sẻ.

Diễn đàn của những bài toán thật

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) hiện nay nhiều doanh nghiệp logistics tại Việt Nam đã bắt đầu đưa AI vào quy trình vận hành, từ việc sử dụng thuật toán để tối ưu hóa lộ trình giao hàng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, đến việc áp dụng thị giác máy tính trong quản lý kho bãi và tự động hóa thủ tục.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng khoảng cách giữa kỳ vọng công nghệ và khả năng triển khai thực tế vẫn là bài toán lớn của doanh nghiệp Việt Nam.

“Việc tổ chức Diễn đàn Công nghệ Logistics 2026 được kỳ vọng sẽ là điểm chạm quan trọng để các nhà quản lý và chuyên gia cùng ngồi lại, bóc tách những bài toán thực tế, từ đó tìm ra hướng đi phù hợp cho ngành logistics Việt Nam trong kỷ nguyên AI”, ông Trần Thanh Hải nhận định.

Đó cũng là lý do J&T Express lựa chọn tham gia không chỉ với vai trò tài trợ mà còn trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm vận hành thực tế – điều mà doanh nghiệp cho rằng có giá trị nhất với ngành hiện nay.

AI không thay thế con người tận tâm﻿

Trong ngành chuyển phát nhanh, mỗi bưu kiện là một lời hứa về thời gian và trải nghiệm dịch vụ. Triết lý “Giao đúng giờ, Nhận chu toàn” chỉ có thể được duy trì khi công nghệ đủ mạnh để hỗ trợ hàng triệu quyết định mỗi ngày. "Khi chúng tôi áp dụng AI vào quy trình vận hành, mục tiêu cuối cùng không phải là thay thế những nhân viên giao hàng tận tâm, mà là trang bị cho họ một “hệ sinh thái công nghệ thông minh”, ông Dũng nói.

Từ góc nhìn thị trường, điều này phản ánh một thực tế rõ ràng: lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp chuyển phát nhanh trong tương lai sẽ không còn nằm đơn thuần ở quy mô mạng lưới, mà ở khả năng ra quyết định nhanh và chính xác dựa trên dữ liệu.

Diễn đàn Công nghệ Logistics 2026 vì thế không chỉ là nơi thảo luận về công nghệ, mà còn là nơi các doanh nghiệp logistics nhìn lại cách mình sẽ tồn tại và dẫn đầu trong giai đoạn cạnh tranh mới của thị trường.