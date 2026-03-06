Đại diện J&T Express: 'Thị trường chuyển phát đang bước vào giai đoạn tái cân bằng'

Trao đổi với pv, đại diện J&T Express cho rằng thị trường logistics thương mại điện tử hiện đang trong quá trình “tái cân bằng”, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn trong những năm tới.

Ông Phan Bình – Giám đốc thương hiệu J&T Express Việt Nam.

Thị trường thương mại điện tử vẫn tăng trưởng mạnh

Theo các báo cáo nghiên cứu thị trường gần đây, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2025. Tổng giá trị giao dịch (GMV) trên các nền tảng lớn tăng hơn 26% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với bán lẻ truyền thống.

Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm trực tuyến vẫn ở mức cao, trong khi hành vi tiêu dùng của người Việt ngày càng chuyển dịch sang môi trường số.

Tuy nhiên, song song với sự tăng trưởng đó là quá trình sàng lọc mạnh trong hệ sinh thái nhà bán hàng. Hàng chục nghìn nhà bán đã rời khỏi thị trường do áp lực chi phí và cạnh tranh.

Ở chiều ngược lại, yêu cầu về vận hành trong toàn chuỗi ngày càng cao: từ kiểm soát chi phí marketing, phí nền tảng của nhà bán, tối ưu tồn kho và dòng tiền, đến việc rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao tỷ lệ giao thành công ở khâu logistics.

Doanh nghiệp chuyển phát buộc phải thay đổi để thích nghi﻿

Hàng hóa được xử lý tại trung tâm phân loại trước khi chuyển đến các bưu cục địa phương để tiếp tục giao tới người nhận.

Theo đại diện J&T Express, khi thị trường bước sang giai đoạn trưởng thành hơn, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái – đặc biệt là logistics – cũng phải thay đổi trọng tâm phát triển.

Thay vì chạy theo tốc độ mở rộng như trước, các doanh nghiệp cần tập trung vào năng lực vận hành thực chất: tối ưu hiệu quả chi phí, kiểm soát chất lượng dịch vụ, quản trị rủi ro và đầu tư công nghệ dài hạn.

“Trong bất kỳ ngành nào có tốc độ phát triển nhanh, sự dịch chuyển của các doanh nghiệp là điều bình thường. Điều quan trọng là hệ sinh thái chung vẫn tiếp tục phát triển, và các đơn vị còn lại phải liên tục nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của thị trường”, đại diện J&T Express cho biết.

J&T Express chọn chiến lược tăng trưởng bền vững

Chia sẻ về định hướng tại Việt Nam, đại diện J&T Express cho biết doanh nghiệp xác định mình là một phần của hệ sinh thái thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng, chứ không chỉ đơn thuần là đơn vị giao hàng.

Shipper giao hàng chặng cuối là mắt xích cuối cùng trong hành trình của đơn hàng, giúp hoàn thiện trải nghiệm mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Theo đó, công ty đang tập trung vào ba định hướng dài hạn.

Thứ nhất là phát triển bền vững thay vì tăng trưởng ngắn hạn . Doanh nghiệp ưu tiên ổn định chất lượng dịch vụ, đảm bảo năng lực xử lý đơn hàng trong mùa cao điểm và duy trì sự nhất quán trên toàn mạng lưới từ thành thị đến các khu vực tỉnh, huyện.

Thứ hai là đầu tư vào công nghệ và hạ tầng . Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu tuyến đường giao nhận, dự báo sản lượng và phân tích dữ liệu vận hành nhằm nâng cao hiệu quả toàn chuỗi.

Thứ ba là mở rộng phục vụ nhiều nhóm khách hàng hơn . Bên cạnh các sàn thương mại điện tử, J&T Express cũng hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá nhân và người gửi lẻ – những đối tượng ngày càng tham gia mạnh mẽ vào thương mại điện tử.

Thị trường logistics Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng

Theo đánh giá của J&T Express, triển vọng dài hạn của thị trường Việt Nam vẫn rất tích cực.

Tỷ lệ mua sắm trực tuyến đang tiếp tục tăng, trong khi quá trình số hóa của nền kinh tế ngày càng mạnh mẽ. Cùng với đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh tham gia vào thương mại điện tử, tạo thêm nhu cầu lớn cho ngành logistics.

Giai đoạn hiện tại vì vậy có thể được xem là bước “tái cân bằng” của thị trường – nơi các doanh nghiệp logistics cần củng cố nền tảng vận hành, tối ưu mô hình kinh doanh và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

“Với J&T Express, chúng tôi lựa chọn con đường phát triển bền vững: đầu tư dài hạn, nâng cao chất lượng dịch vụ và đóng góp vào sự phát triển chung của hệ sinh thái logistics – thương mại điện tử tại Việt Nam”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.