Loạt xe Audi giảm giá mạnh cuối năm tại Việt Nam: Giảm nhiều nhất gần 380 triệu đồng, phần lớn là SUV, đáp trả BMW, Mercedes

Khi Mercedes-Benz và BMW liên tục giảm giá trong suốt cả năm qua, Audi cũng không nằm ngoài cuộc đua. Hãng xe Đức triển khai chương trình giảm giá trên phạm vi toàn quốc, áp dụng từ tháng 11 đến hết tháng 12, dành cho các dòng xe sản xuất trong năm 2024 và 2025. Điều này có phần khác biệt, khi các đối thủ Đức khác còn tồn xe từ tận năm 2023.

Cụ thể, các mẫu 2024 và xuất xưởng cùng năm được giảm giá trực tiếp kết hợp hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tổng mức giảm hơn 300 triệu đồng tùy mẫu. Các mẫu 2025 và xuất xưởng 2024-2025 được giảm trực tiếp tới 100 triệu đồng. Danh sách giảm giá trải dài từ sedan A4, A6 đến các dòng SUV Q2, Q3, Q5, Q7 và Q8, với mức giảm cao nhất gần 380 triệu đồng.

Dòng xe Giá niêm yết Mức giảm tối đa Audi A4 1,690 tỷ 154,5 triệu Audi A6 2,299 tỷ 315 triệu Audi Q2 1,590 tỷ 129,5 triệu Audi Q3 1,890 tỷ 203 triệu Audi Q5 2,390 tỷ 319,5 triệu Audi Q7 3,540 tỷ 377 triệu Audi Q8 4,200 tỷ 310 triệu

4 mẫu xe giảm giá tới hơn 300 triệu đồng

Audi A6

Audi A6 mới nhất tại Việt Nam có gói thể thao S line, mâm 19 inch 5 chấu kép và cụm đèn chiếu sáng ma trận thông minh.

Nội thất cập nhật cụm đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit Plus 12,3 inch, cùng hai màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch và 8,6 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Xe có ghế chỉnh điện nhớ vị trí, điều hòa độc lập 4 vùng, rèm che nắng hàng ghế sau và bổ sung một số tính năng an toàn chủ động như cảnh báo lệch làn, camera 360 độ và ga tự động giới hạn tốc độ.

A6 sử dụng động cơ mild-hybrid 2.0L, công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm, hộp số tự động 7 cấp, dẫn động cầu trước.

Audi Q5

Audi Q5 mới nhất ở Việt Nam có gói ngoại thất thể thao cùng nhiều chi tiết tối màu (gói Black Edition) như lưới tản nhiệt, viền cửa sổ, giá nóc và logo Audi. Xe được trang bị mâm 19 inch 5 chấu kép, đèn chiếu sáng LED ma trận. Xe có cả dáng SUV thuần và coupe SUV.

Nội thất xe nổi bật với màn hình trung tâm 10,1 inch, đồng hồ điện tử toàn phần Virtual Cockpit Plus, hiển thị thông tin trên kính lái HUD và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 3D 19 loa.

Q5 vẫn dùng động cơ 2.0L mild-hybrid, công suất 245 mã lực, hộp số 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro.

Audi Q7

Audi Q7 ở Việt Nam dùng mâm 20 inch và cụm đèn chiếu sáng LED Matrix. Theo xu thế gần đây của Audi tại Việt Nam, mẫu xe này cũng có gói thể thao (Black Edition) ở bản S Line.

Nội thất được trang bị màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, dàn âm thanh 3D Bang & Olufsen 19 loa, hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD và gói an toàn chủ động Audi Pre-sense Basic. Xe có thêm tính năng cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phanh ngừa va chạm, camera 360 độ và vô-lăng D-cut thể thao.

Q7 dùng động cơ 2.0L tăng áp, công suất 252 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động quattro.

Audi Q8

Mẫu SUV đầu bảng của Audi tại Việt Nam là Q8 nổi bật với gói thể thao S-Line, lưới tản nhiệt khung đơn họa tiết ngũ giác, các chi tiết đen bóng và mâm đa chấu 21 inch.

Nội thất được trang bị ba màn hình cảm ứng, vô-lăng ba chấu bọc da, ghế chỉnh điện nhớ vị trí, điều hòa 4 vùng độc lập và hệ thống âm thanh 3D Bang & Olufsen 17 loa. Xe có màn hình HUD, sạc không dây, cổng USB-C, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Q8 dùng động cơ V6 3.0L, công suất 340 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 8 cấp và dẫn động quattro.