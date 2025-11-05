Hyundai Creta giảm giá tới 49 triệu tại đại lý, giá thực tế rẻ ngang SUV hạng A

Hyundai Creta giảm giá

Tháng 11/2025, Hyundai Thành Công tung ra chương trình ưu đãi cho mẫu Creta với mức giảm tối đa lên tới 49 triệu đồng. Tuy nhiên, hãng không tiết lộ cụ thể mức giảm cho từng phiên bản. Sau khi áp dụng ưu đãi, phiên bản cao cấp nhất N Line có giá tương đương 666 triệu đồng.

Hyundai Creta được hãng ưu đãi tiền mặt. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh chính sách chung của hãng, các đại lý cũng duy trì ưu đãi riêng cho dòng Hyundai Creta. Tham khảo tại một đại lý ở Hà Nội, các phiên bản Đặc biệt và Cao cấp đều được giảm từ 49-50 triệu đồng, qua đó đưa giá thực tế giảm còn 609 triệu và 658 triệu đồng. Trong khi phiên bản Creta Tiêu chuẩn và N Line chỉ được giảm 34 triệu đồng, giá thực tế giảm còn 565 triệu và 681 triệu đồng. Với giá khởi điểm từ 565 triệu ở đại lý, Hyundai Creta có thể cạnh tranh được với những mẫu SUV hạng A như Kia Sonet (499-624 triệu đồng).

Hyundai Creta đang là một trong những mẫu xe chủ lực của hàng xe Hàn Quốc. Ảnh: Đại lý

Hiện tại, Hyundai Creta đang là mẫu xe có doanh số cao thứ hai của hãng xe Hàn Quốc. Cụ thể, doanh số cộng dồn của Hyundai Creta tính đến tháng 9/2025 đạt 5.092 xe, nhiều hơn Accent 57 xe và ít hơn “đàn anh” Tucson 818 xe.

Doanh số Creta vẫn được đánh giá khá cao dù phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khó nhẳn. Ảnh: Bảo Lâm

Xét riêng trong tháng 9/2025, Creta bán ra 915 xe, đứng thứ 5 trong phân khúc SUV hạng B, xếp sau lần lượt Toyota Yaris Cross (1.964 xe), VinFast VF 6 (1.933 xe), Mitsubishi Xforce (1.374 xe) và Toyota Corolla Cross (984 xe). Tuy không đứng ở vị trí quá cao nhưng doanh số của Creta cho thấy sự ổn định trong phân khúc SUV cạnh tranh khốc liệt nhất Việt Nam.

Hyundai Creta có gì?

So với thế hệ cũ, Creta mới có thiết kế cứng cáp hơn, góc cạnh hơn. Đặc biệt, mẫu mới có phiên bản N Line thể thao với ngoại hình hầm hố, mâm 18 inch ngang ngửa các đối thủ như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross.

Thiết kế của xe cải tiến rõ so với thế hệ cũ. Ảnh: TC Group

Nội thất xe có thay đổi lớn với cụm màn hình kép có kích thước 10,25 inch mỗi màn. Ghế lái ngoài chỉnh điện còn có làm mát - tính năng ít có trong phân khúc. Một số trang bị đáng chú ý khác còn có điều hòa tự động, phanh đỗ điện tử, đề nổ từ xa...

Nội thất xe nổi bật với màn hình đôi kích thước lớn. Ảnh: TC Group

Các bản dùng chung máy 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp số IVT (tên gọi riêng cho Hyundai cho hộp số CVT).

Hyundai Creta có đủ trang bị để cạnh tranh với những đối thủ cùng phân khúc. Ảnh: TC Group

Trang bị an toàn của Creta có tính cạnh tranh trong phân khúc với gói ADAS gồm hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng hay đèn chiếu xa tự động.