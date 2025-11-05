Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hyundai Creta giảm giá tới 49 triệu tại đại lý, giá thực tế rẻ ngang SUV hạng A

05-11-2025 - 18:26 PM | Thị trường

Hyundai Creta được áp dụng ưu đãi lớn trong tháng 11, giúp giá bán thực tế giảm sâu, trở thành một trong những lựa chọn SUV hạng B có giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường.

Hyundai Creta giảm giá 

Tháng 11/2025, Hyundai Thành Công tung ra chương trình ưu đãi cho mẫu Creta với mức giảm tối đa lên tới 49 triệu đồng. Tuy nhiên, hãng không tiết lộ cụ thể mức giảm cho từng phiên bản. Sau khi áp dụng ưu đãi, phiên bản cao cấp nhất N Line có giá tương đương 666 triệu đồng.

Hyundai Creta giảm giá tới 49 triệu tại đại lý, giá thực tế rẻ ngang SUV hạng A- Ảnh 1.

Hyundai Creta được hãng ưu đãi tiền mặt. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh chính sách chung của hãng, các đại lý cũng duy trì ưu đãi riêng cho dòng Hyundai Creta. Tham khảo tại một đại lý ở Hà Nội, các phiên bản Đặc biệt và Cao cấp đều được giảm từ 49-50 triệu đồng, qua đó đưa giá thực tế giảm còn 609 triệu và 658 triệu đồng. Trong khi phiên bản Creta Tiêu chuẩn và N Line chỉ được giảm 34 triệu đồng, giá thực tế giảm còn 565 triệu và 681 triệu đồng. Với giá khởi điểm từ 565 triệu ở đại lý, Hyundai Creta có thể cạnh tranh được với những mẫu SUV hạng A như Kia Sonet (499-624 triệu đồng). 

Hyundai Creta giảm giá tới 49 triệu tại đại lý, giá thực tế rẻ ngang SUV hạng A- Ảnh 2.

Hyundai Creta đang là một trong những mẫu xe chủ lực của hàng xe Hàn Quốc. Ảnh: Đại lý

Hiện tại, Hyundai Creta đang là mẫu xe có doanh số cao thứ hai của hãng xe Hàn Quốc. Cụ thể, doanh số cộng dồn của Hyundai Creta tính đến tháng 9/2025 đạt 5.092 xe, nhiều hơn Accent 57 xe và ít hơn “đàn anh” Tucson 818 xe.

Hyundai Creta giảm giá tới 49 triệu tại đại lý, giá thực tế rẻ ngang SUV hạng A- Ảnh 3.

Doanh số Creta vẫn được đánh giá khá cao dù phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khó nhẳn. Ảnh: Bảo Lâm

Xét riêng trong tháng 9/2025, Creta bán ra 915 xe, đứng thứ 5 trong phân khúc SUV hạng B, xếp sau lần lượt Toyota Yaris Cross (1.964 xe), VinFast VF 6 (1.933 xe), Mitsubishi Xforce (1.374 xe) và Toyota Corolla Cross (984 xe). Tuy không đứng ở vị trí quá cao nhưng doanh số của Creta cho thấy sự ổn định trong phân khúc SUV cạnh tranh khốc liệt nhất Việt Nam.

Hyundai Creta có gì?

So với thế hệ cũ, Creta mới có thiết kế cứng cáp hơn, góc cạnh hơn. Đặc biệt, mẫu mới có phiên bản N Line thể thao với ngoại hình hầm hố, mâm 18 inch ngang ngửa các đối thủ như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross.

Hyundai Creta giảm giá tới 49 triệu tại đại lý, giá thực tế rẻ ngang SUV hạng A- Ảnh 4.

Thiết kế của xe cải tiến rõ so với thế hệ cũ. Ảnh: TC Group

Nội thất xe có thay đổi lớn với cụm màn hình kép có kích thước 10,25 inch mỗi màn. Ghế lái ngoài chỉnh điện còn có làm mát - tính năng ít có trong phân khúc. Một số trang bị đáng chú ý khác còn có điều hòa tự động, phanh đỗ điện tử, đề nổ từ xa...

Hyundai Creta giảm giá tới 49 triệu tại đại lý, giá thực tế rẻ ngang SUV hạng A- Ảnh 5.

Nội thất xe nổi bật với màn hình đôi kích thước lớn. Ảnh: TC Group

Các bản dùng chung máy 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp số IVT (tên gọi riêng cho Hyundai cho hộp số CVT).

Hyundai Creta giảm giá tới 49 triệu tại đại lý, giá thực tế rẻ ngang SUV hạng A- Ảnh 6.

Hyundai Creta có đủ trang bị để cạnh tranh với những đối thủ cùng phân khúc. Ảnh: TC Group

Trang bị an toàn của Creta có tính cạnh tranh trong phân khúc với gói ADAS gồm hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng hay đèn chiếu xa tự động.

Tháng trước giảm giá 100 triệu, sang tháng 11 Toyota Camry giảm mạnh tay 150 triệu

Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia, châu Phi đua nhau đưa vào Việt Nam một loại nông sản quan trọng: Là trợ lực giúp nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới, giá ngày càng đắt đỏ

Campuchia, châu Phi đua nhau đưa vào Việt Nam một loại nông sản quan trọng: Là trợ lực giúp nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới, giá ngày càng đắt đỏ Nổi bật

Honda Air Blade 2026 trình làng: nâng cấp lớn, thêm ABS cho bản 125, giá từ 43 triệu đồng

Honda Air Blade 2026 trình làng: nâng cấp lớn, thêm ABS cho bản 125, giá từ 43 triệu đồng Nổi bật

J&T Express tăng tốc hỗ trợ doanh nghiệp Việt mùa mua sắm cuối năm

J&T Express tăng tốc hỗ trợ doanh nghiệp Việt mùa mua sắm cuối năm

16:52 , 05/11/2025
Công ty của chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà “lọt tầm ngắm” điều tra?

Công ty của chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà “lọt tầm ngắm” điều tra?

16:50 , 05/11/2025
Người nuôi cua ở Cà Mau nói về việc săn lùng "vua cua" nặng trên 1,4 kg

Người nuôi cua ở Cà Mau nói về việc săn lùng "vua cua" nặng trên 1,4 kg

16:40 , 05/11/2025
Sếp Lynk & Co: “Chúng tôi không cạnh tranh theo cách thông thường, mà muốn định nghĩa lại khái niệm xe cao cấp thế hệ mới”

Sếp Lynk & Co: “Chúng tôi không cạnh tranh theo cách thông thường, mà muốn định nghĩa lại khái niệm xe cao cấp thế hệ mới”

16:13 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên