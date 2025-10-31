Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe Honda ăn xăng 1,5L/100km vừa bán chính hãng, xe nhập tư giảm vội vài chục triệu

31-10-2025 - 19:09 PM | Thị trường

Giá của mẫu xe này tại cửa hàng tư nhân được mô tả là "tốt nhất từ trước đến nay".

Nhiều đại lý tư nhân tại Việt Nam đã rao bán mẫu Honda CT125 với giá giảm mạnh sau khi Honda Việt Nam công bố phân phối chính hãng mẫu xe này. 

Thông tin về việc điều chỉnh giá xe có thể thấy trên các tin rao bán; theo đó, một số cơ sở nhập khẩu tư nhân đã cập nhật mức giá, giới thiệu rằng xe đang có “mức giá tốt nhất từ trước đến nay”. 

Ghi nhận thực tế cho thấy Honda CT125 đã từng được bán với giá lên tới 150 triệu đồng mỗi chiếc, nhưng nay có giá khoảng 120 triệu đồng. Mức giá này vẫn cao hơn nhiều so với mức giá chính hãng 87,4 triệu đồng; song, các xe nhập tư có một điểm khác là có lựa chọn màu phong phú hơn như màu đỏ, xanh lá quân đội, còn xe chính hãng chỉ có duy nhất bản phối màu xám - đỏ - đen.

Xe Honda ăn xăng 1,5L/100km vừa bán chính hãng, xe nhập tư giảm vội vài chục triệu- Ảnh 1.

Honda CT125 đang được giảm giá mạnh tại đại lý nhập khẩu tư nhân.

Honda CT125 là mẫu xe số với thiết kế phù hợp để vượt địa hình nhẹ dành cho người muốn một chiếc xe có phong cách bụi bặm, tiện đi phượt và phù hợp giao thông đô thị. Mẫu xe này vừa được Honda Việt Nam giới thiệu cách đây chưa lâu. 

Như tên gọi, Honda CT125 sử dụng động cơ xy-lanh đơn, dung tích khoảng 125 cc kèm hộp số 4 cấp bán tự động, cho công suất 9,07 mã lực và mô-men xoắn xấp xỉ 10,9 Nm. 

Trang bị trên Honda CT125 gồm đèn LED, đồng hồ điện tử, phanh đĩa trước-sau với hệ thống ABS ở bánh trước, phuộc hành trình dài và ống pô đặt cao phục vụ khả năng lội nước; mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,5L/100km.

Xe Honda ăn xăng 1,5L/100km vừa bán chính hãng, xe nhập tư giảm vội vài chục triệu- Ảnh 2.

Cùng phân khúc, nhưng Honda CT125 có giá bán cao gấp nhiều lần Yamaha PG-1.

Tại Việt Nam, Honda CT125 xuất hiện đã phá vỡ thế độc tôn của Yamaha PG-1 trong phân khúc này. Mẫu xe đối thủ đã ra mắt từ cuối năm 2023 và ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên thị trường. Nhu cầu từng cao đến nỗi giá bán thực tế đã từng cao hơn khoảng 10 triệu đồng so với giá đề xuất của nhà sản xuất.

Yamaha PG-1 từ những ngày đầu đã được lắp ráp tại Việt Nam, được bán với giá từ khoảng 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng tùy phiên bản. 

Sự chênh lệch về mức giá giữa Honda CT125 và Yamaha PG-1 cũng phần nào định vị tệp khách hàng. Trong khi Yamaha PG-1 vẫn phù hợp với đại đa số người tiêu dùng phổ thông, Honda CT125 với giá bán cao gần gấp 3 phù hợp với nhóm người muốn nổi bật hơn, hoặc muốn thêm vào bộ sưu tập xe.

'Xe ga quốc dân' của Honda ra mắt giá từ 31 triệu đồng: siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,69L/100 km, sẵn sàng thay thế Vision

Theo Đinh Quang Hiếu

Phụ nữ thủ đô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiến tạo “niềm tin số”, MB bước vào cuộc đua 24/7 với tội phạm mạng, quyết tâm bảo vệ dữ liệu, tài sản của khách hàng

Kiến tạo “niềm tin số”, MB bước vào cuộc đua 24/7 với tội phạm mạng, quyết tâm bảo vệ dữ liệu, tài sản của khách hàng Nổi bật

Nga, Lào cùng đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn tấn hàng quan trọng: Nước ta sử dụng gấp 3 lần trung bình thế giới, là ‘chìa khóa’ cho ngành nông sản

Nga, Lào cùng đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn tấn hàng quan trọng: Nước ta sử dụng gấp 3 lần trung bình thế giới, là ‘chìa khóa’ cho ngành nông sản Nổi bật

Volkswagen Golf ra mắt Việt Nam: Giá từ 798 triệu đồng, 6 phiên bản, mạnh nhất gần 320hp, thách thức Civic

Volkswagen Golf ra mắt Việt Nam: Giá từ 798 triệu đồng, 6 phiên bản, mạnh nhất gần 320hp, thách thức Civic

17:23 , 31/10/2025
Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị cáo buộc che giấu doanh thu 86 tỷ đồng

Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị cáo buộc che giấu doanh thu 86 tỷ đồng

16:20 , 31/10/2025
Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V hybrid từ năm 2026

Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V hybrid từ năm 2026

15:32 , 31/10/2025
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm để gián đoạn kiểm nghiệm sầu riêng

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm để gián đoạn kiểm nghiệm sầu riêng

14:30 , 31/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên