Nga bị khách hàng lớn nhất từ chối, siêu tàu chở hàng 'mắc kẹt' ngoài khơi Singapore

Hữu Bách | 12-05-2026 - 17:05 PM | Thị trường

Một lô LNG Nga giảm giá sâu bất ngờ bị từ chối cập cảng giữa lúc Mỹ siết trừng phạt, làm gia tăng căng thẳng trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Ấn Độ đã chính thức từ chối đề nghị mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các dự án của Nga đang bị Mỹ trừng phạt, sau khi xuất hiện thông tin hồi tháng 4 về một tàu chở LPG đang trên đường tới miền tây Ấn Độ, theo truyền thông Ấn Độ hôm thứ Hai.

Tháng trước, Reuters đưa tin tàu chở LNG Kunpeng có sức chứa 138.200 m³ đang di chuyển từ nhà máy Portovaya ở vùng Baltic của Nga tới cảng Dahej LNG tại miền tây Ấn Độ. Đây được xem là lô LNG Nga bị Mỹ trừng phạt đầu tiên có khả năng cập cảng Ấn Độ. Energy Intelligence cho biết lô hàng có thể đi kèm giấy tờ nhằm ghi nhận đây là LNG “không phải của Nga” để né lệnh cấm.

Tuy nhiên, dữ liệu từ LSEG cho thấy con tàu hiện đang di chuyển gần vùng biển Singapore và chưa xác định điểm đến cuối cùng. Các bên mua và đơn vị vận hành cảng tại Ấn Độ được cho là đã từ chối tiếp nhận lô hàng nhằm tránh nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ sau các cuộc trao đổi với phía Nga.

Sự thận trọng của Ấn Độ khiến một lô LNG lớn từ nhà máy Portovaya ở biển Baltic không thể dỡ hàng. Lô hàng này gồm khoảng 60.000 tấn LNG được chào bán với mức giá chiết khấu sâu.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) cũng bác bỏ các thông tin cho rằng New Delhi đã đề nghị Mỹ miễn trừ trừng phạt để nối lại nhập khẩu LNG Nga theo mô hình từng áp dụng với dầu mỏ Nga, gọi đây chỉ là “đồn đoán”.

Trước đó vào tháng 1, chính quyền Trump đã mở rộng mạnh tay các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực LNG của Nga, đặc biệt là dự án Arctic LNG 2, trong nỗ lực cắt giảm nguồn thu phục vụ chiến sự tại Ukraine. Các biện pháp bao gồm trừng phạt hơn 180 tàu thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga cùng nhiều công ty giao dịch và dịch vụ dầu khí.

Washington cảnh báo bất kỳ tổ chức nào, bao gồm cả các định chế tài chính nước ngoài, hợp tác với các dự án LNG bị trừng phạt của Nga đều có nguy cơ đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp.

Vào tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ từng cấp các miễn trừ tạm thời trong 30 ngày để Ấn Độ có thể mua dầu Nga đang mắc kẹt ngoài khơi. Động thái này nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh xung đột Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh và Iran đe dọa eo biển Hormuz.

Dù các miễn trừ trước đó đã hết hiệu lực, Ấn Độ vẫn duy trì nhập khẩu năng lượng từ Nga với lý do đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Dầu Nga hiện chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này giữa lúc căng thẳng địa chính trị tiếp diễn.

Hữu Bách

