Trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu điện kéo dài và gián đoạn cung cấp năng lượng trên diện rộng, Trung Quốc đã tài trợ 5.000 hệ thống điện mặt trời độc lập nhằm hỗ trợ quốc đảo Caribe này duy trì các dịch vụ thiết yếu và cải thiện khả năng tiếp cận điện tại các khu vực vùng sâu vùng xa.

Theo Liên đoàn Điện lực Quốc gia Cuba (UNE), chương trình đang triển khai các hệ thống quang điện (PV) công suất 2 kW trên toàn quốc như một phần trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống điện quốc gia.

Bà Elena Maidelín Ortiz Fernández, người đứng đầu dự án, cho biết 2.671 hệ thống sẽ được lắp đặt tại các cơ sở thiết yếu ở các đô thị, trong khi 2.329 hệ thống còn lại được phân bổ cho các hộ gia đình vùng sâu vùng xa, bao gồm cả những nơi chưa từng được kết nối điện lưới.

Các cơ sở được ưu tiên bao gồm nhà hộ sinh, viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc người cao tuổi, phòng khám đa khoa, nhà tang lễ, chi nhánh ngân hàng, đài phát thanh địa phương, trạm phát sóng vô tuyến, cơ sở viễn thông của ETECSA và các văn phòng thương mại của UNE.

Theo UNE, mục tiêu của chương trình không phải thay thế hoàn toàn điện lưới mà nhằm duy trì hoạt động tối thiểu của các dịch vụ quan trọng trong trường hợp mất điện kéo dài. Các hệ thống được thiết kế hoạt động độc lập, không kết nối với lưới điện quốc gia, cho phép duy trì các hoạt động thiết yếu như tiêm chủng, chăm sóc y tế, vận hành ngân hàng hay thông tin liên lạc ngay cả khi hệ thống điện trung tâm gặp sự cố.

Giới chức Cuba cho biết quá trình triển khai gặp nhiều thách thức do hạn chế về nhiên liệu và vận chuyển. UNE đã phải phối hợp với các công ty điện lực cấp tỉnh và chính quyền địa phương để huy động phương tiện và tổ chức phân phối thiết bị tới các khu vực khó tiếp cận.

Đối với các hộ dân vùng sâu vùng xa, nhiều nơi hiện chỉ phụ thuộc vào máy phát điện chạy nhiên liệu với thời gian hoạt động hạn chế khoảng bốn giờ mỗi ngày. Trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu không ổn định, các hệ thống điện mặt trời mới được kỳ vọng sẽ giúp người dân có thể sử dụng lâu dài các thiết bị cơ bản như tủ lạnh, quạt điện và tivi.

Song song với khoản hỗ trợ từ Trung Quốc, Cuba hiện triển khai thêm nhiều dự án năng lượng tái tạo khác với sự hỗ trợ quốc tế. UNE cho biết nước này đang phát triển mạng lưới 126 trạm sạc điện dành cho trẻ em phụ thuộc vào thiết bị y tế sử dụng điện, trong đó 114 hệ thống đã được lắp đặt cùng với các tấm pin mặt trời hỗ trợ sạc pin dự phòng.

Ngoài ra, tại tỉnh Holguín, một dự án do Canada tài trợ đang triển khai lắp đặt 502 hệ thống điện mặt trời công suất 2 kW cho các hộ gia đình vùng sâu vùng xa. Theo UNE, khoảng 60% khối lượng lắp đặt của dự án này đã hoàn thành.