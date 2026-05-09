Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung rõ nét iPhone 18 Pro Max

Theo Huỳnh Duy | 09-05-2026 - 20:45 PM | Thị trường

Hình ảnh mới đây hé lộ thay đổi đáng chú ý trên iPhone 18 Pro Max.

Sau nhiều năm gần như không thay đổi kể từ lần đầu xuất hiện trên dòng iPhone 14 Pro vào năm 2022, thiết kế Dynamic Island trên iPhone sắp có bước điều chỉnh đáng chú ý. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về iPhone 18 Pro được cho là đã chấm dứt các tranh cãi xoay quanh kích thước phần khoét màn hình này.

Theo nguồn tin uy tín Majin Bu, mặt trước của iPhone 18 Pro cho thấy phần Dynamic Island đã được thu gọn đáng kể, chiếm ít diện tích hiển thị hơn so với các thế hệ trước. Các mô hình dựng thử cho thấy chiều rộng phần khoét giảm từ khoảng 20,06 mm trên iPhone 17 Pro xuống còn 14,98 mm trên iPhone 18 Pro, tương đương mức thu hẹp gần 25%, theo YouTuber Vadim Yuryev.

Trong khi đó, tài khoản chuyên rò rỉ Ice Universe thậm chí cho rằng kích thước Dynamic Island mới chỉ còn khoảng 13,5 mm, tức giảm tới 35%.

Hình ảnh phác hoạ dựa trên các tin đồn.Hình ảnh phác hoạ dựa trên các tin đồn.

So với nhiều smartphone Android hiện nay đã chuyển sang thiết kế camera “đục lỗ” nhỏ gọn, Dynamic Island của Apple vẫn bị xem là khá lớn và chiếm nhiều không gian hiển thị. Dù Apple đã biến khu vực này thành một phần tương tác thông minh của hệ điều hành, không ít người dùng vẫn mong muốn hãng sớm tối giản thiết kế mặt trước hơn nữa.

Nguồn tin cho biết Apple chưa thể loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island trên iPhone 18 Pro do hệ thống Face ID vẫn chưa được tích hợp hoàn toàn dưới màn hình. Tuy nhiên, việc đưa một số thành phần như bộ phát ánh sáng Face ID xuống dưới tấm nền được cho là nguyên nhân giúp phần “viên thuốc” thu gọn đáng kể.

Ngoài thay đổi ở mặt trước, iPhone 18 Pro còn được đồn đoán sẽ có cụm camera sau lồi hơn cùng phần thân máy dày hơn đôi chút. Dù vậy, tổng thể thiết kế được cho là vẫn giữ phong cách quen thuộc của thế hệ tiền nhiệm.

Theo các nguồn tin, iPhone 18 Pro Max sẽ có thêm nhiều tuỳ chọn màu sắc mới.

Điều này không quá bất ngờ khi Apple mới tinh chỉnh thiết kế iPhone trong năm ngoái, khiến khả năng xuất hiện một cuộc “lột xác” toàn diện ở thế hệ năm nay là khá thấp.

Dù vậy, toàn bộ những thông tin và hình ảnh kể trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, chưa được Apple xác nhận chính thức. Thiết kế cuối cùng của iPhone 18 Pro có thể sẽ còn thay đổi trước thời điểm ra mắt dự kiến vào tháng 9 năm nay.

Tham khảo PhoneArena


Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chấp nhận mất điện 7 giờ mỗi ngày, một quốc gia Nam Á đánh cược vào dàn 'tàu ma' vượt eo Hormuz

Chấp nhận mất điện 7 giờ mỗi ngày, một quốc gia Nam Á đánh cược vào dàn 'tàu ma' vượt eo Hormuz Nổi bật

Phát hiện viên ruby khổng lồ 11.000 carat, chính phủ, quân đội 1 quốc gia Đông Nam Á lập tức trực tiếp kiểm tra

Phát hiện viên ruby khổng lồ 11.000 carat, chính phủ, quân đội 1 quốc gia Đông Nam Á lập tức trực tiếp kiểm tra Nổi bật

Công ty tại Hưng Yên sản xuất hơn 220.000 gói cà phê giả

Công ty tại Hưng Yên sản xuất hơn 220.000 gói cà phê giả

18:43 , 09/05/2026
Suzuki rục rịch làm xe tay ga mới: Giá dự kiến quy đổi hơn 27 triệu đồng, dáng như PCX, công nghệ mượn từ Trung Quốc

Suzuki rục rịch làm xe tay ga mới: Giá dự kiến quy đổi hơn 27 triệu đồng, dáng như PCX, công nghệ mượn từ Trung Quốc

18:11 , 09/05/2026
Sầu riêng 50.000 đồng/kg vẫn khó bán, loại nửa triệu đồng/kg lại ‘cháy hàng’

Sầu riêng 50.000 đồng/kg vẫn khó bán, loại nửa triệu đồng/kg lại ‘cháy hàng’

17:16 , 09/05/2026
Lời khuyên cho các gia đình vừa dùng máy giặt và máy sấy

Lời khuyên cho các gia đình vừa dùng máy giặt và máy sấy

15:01 , 09/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên