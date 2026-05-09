Chân dung rõ nét iPhone 18 Pro Max

Sau nhiều năm gần như không thay đổi kể từ lần đầu xuất hiện trên dòng iPhone 14 Pro vào năm 2022, thiết kế Dynamic Island trên iPhone sắp có bước điều chỉnh đáng chú ý. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về iPhone 18 Pro được cho là đã chấm dứt các tranh cãi xoay quanh kích thước phần khoét màn hình này.

Theo nguồn tin uy tín Majin Bu, mặt trước của iPhone 18 Pro cho thấy phần Dynamic Island đã được thu gọn đáng kể, chiếm ít diện tích hiển thị hơn so với các thế hệ trước. Các mô hình dựng thử cho thấy chiều rộng phần khoét giảm từ khoảng 20,06 mm trên iPhone 17 Pro xuống còn 14,98 mm trên iPhone 18 Pro, tương đương mức thu hẹp gần 25%, theo YouTuber Vadim Yuryev.

Trong khi đó, tài khoản chuyên rò rỉ Ice Universe thậm chí cho rằng kích thước Dynamic Island mới chỉ còn khoảng 13,5 mm, tức giảm tới 35%.

Hình ảnh phác hoạ dựa trên các tin đồn.

So với nhiều smartphone Android hiện nay đã chuyển sang thiết kế camera “đục lỗ” nhỏ gọn, Dynamic Island của Apple vẫn bị xem là khá lớn và chiếm nhiều không gian hiển thị. Dù Apple đã biến khu vực này thành một phần tương tác thông minh của hệ điều hành, không ít người dùng vẫn mong muốn hãng sớm tối giản thiết kế mặt trước hơn nữa.

Nguồn tin cho biết Apple chưa thể loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island trên iPhone 18 Pro do hệ thống Face ID vẫn chưa được tích hợp hoàn toàn dưới màn hình. Tuy nhiên, việc đưa một số thành phần như bộ phát ánh sáng Face ID xuống dưới tấm nền được cho là nguyên nhân giúp phần “viên thuốc” thu gọn đáng kể.

Ngoài thay đổi ở mặt trước, iPhone 18 Pro còn được đồn đoán sẽ có cụm camera sau lồi hơn cùng phần thân máy dày hơn đôi chút. Dù vậy, tổng thể thiết kế được cho là vẫn giữ phong cách quen thuộc của thế hệ tiền nhiệm.

Theo các nguồn tin, iPhone 18 Pro Max sẽ có thêm nhiều tuỳ chọn màu sắc mới.

Điều này không quá bất ngờ khi Apple mới tinh chỉnh thiết kế iPhone trong năm ngoái, khiến khả năng xuất hiện một cuộc “lột xác” toàn diện ở thế hệ năm nay là khá thấp.

Dù vậy, toàn bộ những thông tin và hình ảnh kể trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, chưa được Apple xác nhận chính thức. Thiết kế cuối cùng của iPhone 18 Pro có thể sẽ còn thay đổi trước thời điểm ra mắt dự kiến vào tháng 9 năm nay.

