Sầu riêng 50.000 đồng/kg vẫn khó bán, loại nửa triệu đồng/kg lại ‘cháy hàng’

Trong khi nhiều nhà vườn ở miền Tây, Đông Nam Bộ đang chật vật tiêu thụ sầu riêng Ri6 với giá chỉ 20.000 - 30.000 đồng/kg tại vườn thì không ít cửa hàng tại TP.HCM vẫn bán các dòng sầu riêng cao cấp như Musang King hay Blackthorn với giá lên tới nửa triệu đồng/kg và luôn trong tình trạng “cháy hàng”.

Giá 'rẻ như bèo' vẫn khó bán...

Những ngày gần đây, dọc nhiều tuyến đường tại TP.HCM, không khó để bắt gặp các điểm bán sầu riêng treo bảng giá chỉ từ 45.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại một điểm bán trên địa bàn phường Bình Trưng (TP.HCM), ông Lê Văn Chánh cho biết năm nay giá sầu riêng xuống rất thấp nên tiểu thương cũng dễ nhập hàng hơn trước.

Giá sầu riêng Ri6 tại nhiều điểm bán ở TP.HCM hiện chỉ còn khoảng 45.000 - 60.000 đồng/kg nhưng sức mua không quá sôi động.

“ Hiện tôi bán khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg, có loại chỉ khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg. Mức này khách đánh giá là quá rẻ so với mọi năm” , ông Chánh nói.

Theo ông Chánh, thay vì thuê xe chở hàng như nhiều người khác, ông trực tiếp dùng xe nhà đi gom hàng tại vườn để tiết kiệm chi phí vận chuyển, từ đó giữ giá bán thấp hơn thị trường. Dù vậy, sức mua không còn sôi động như những năm trước, mỗi đợt nhập khoảng 400 kg nhưng phải mất 2 ngày mới bán hết. Trong khi trước đây, cùng lượng hàng có thể tiêu thụ nhanh hơn nhiều.

Điều đáng chú ý là dù bán giá thấp, người bán vẫn phải áp dụng chính sách “bao ăn”, tức sẵn sàng đổi hoặc hỗ trợ nếu khách bổ trái ra không ngon. “ Khách bây giờ rất kỹ tính. Dù giá rẻ nhưng họ vẫn muốn ăn ngon, không bị sượng hay nhạt ”, ông nói.

Tương tự, anh Sơn - tiểu thương có 4 năm bán sầu riêng tại phường An Khánh (TP.HCM) - cho biết mức giá hiện nay là thấp chưa từng có tại thị trường TP.HCM. “ Mức 50.000 đồng/kg trước đây chỉ mua được loại sầu hột ở Đắk Lắk. Còn năm ngoái, loại tương đương cũng phải ít nhất 70.000 đồng/kg ”, anh Sơn nói.

Anh Sơn cho biết giá sầu riêng năm nay thấp chưa từng có, song lượng khách mua lại giảm hơn so với mọi năm.

Theo anh, vài năm trước muốn ăn sầu riêng thường phải chuẩn bị vài trăm nghìn đồng, còn nay người tiêu dùng có thể dễ dàng mua với giá mềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nghịch lý là giá càng rẻ thì sức mua lại không tăng tương ứng.

“ Mỗi ngày tôi bán khoảng 200 kg nhưng nhìn chung vẫn chậm hơn các năm trước ”, anh Sơn nói.

Theo nhiều tiểu thương, nguồn cung dồi dào trong khi sức mua không tăng mạnh khiến thị trường phổ thông rơi vào cảnh cạnh tranh gay gắt. Không ít nơi phải giảm giá sâu để kéo khách.

...loại cao cấp lại đắt khách như tôm tươi

Trái ngược với cảnh sầu riêng phổ thông giảm giá mạnh, nhiều cửa hàng chuyên bán sầu riêng cao cấp tại TP.HCM lại đông khách dù giá bán thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Tại cửa hàng Sầu riêng Bà Nụ trên đường Lạc Long Quân (TP.HCM), chị Ngô Huỳnh Khánh Vy cho biết hiện cửa hàng tập trung vào 2 dòng chính là Blackthorn và Musang King.

Trong đó, Blackthorn có giá khoảng 450.000 đồng/kg đối với nguyên trái còn vỏ và khoảng 1,8 triệu đồng/kg nếu bán phần cơm tách múi. Với Musang King, giá bán lần lượt khoảng 380.000 đồng/kg nguyên trái và khoảng 1,6 triệu đồng/kg đối với phần ruột.

Các loại sầu riêng cao cấp như Musang King, Blackthorn vẫn được nhiều khách hàng săn đón dù giá bán liên tục duy trì ở mức cao.

Dù mức giá cao gấp nhiều lần sầu riêng phổ thông nhưng sức mua tại cửa hàng vẫn khá ổn định. Theo chị Vy, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán lẻ khoảng 150 - 200 kg, riêng cuối tuần có thể đạt 250 - 300 kg.

Theo chị Vy, giữa bối cảnh giá sầu riêng nói chung giảm sâu, đặc biệt là dòng Ri6 “sập giá”, cửa hàng vẫn giữ được lượng khách ổn định nhờ kiên trì theo đuổi tiêu chí chất lượng.

“ Suốt 3 năm vận hành, chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Dù thời tiết xấu hay thị trường biến động, cửa hàng vẫn cố gắng tuyển chọn nguồn hàng tốt nhất để phục vụ khách ”, chị nói.

Không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng trái, cửa hàng còn chú trọng trải nghiệm mua hàng, khách đến mua có thể ăn thử thoải mái trước khi quyết định.

Khách mua sầu riêng và trải nghiệm sản phẩm ngay tại cửa hàng.

“ Khách thử 1 múi thì chúng tôi khui thêm 1 múi, thử 3 múi thì khui thêm 3 múi nữa. Khách thật sự hài lòng mới lấy hàng, còn chưa ưng thì hẹn dịp khác ”, chị chia sẻ.

Nhờ cách bán hàng này, khoảng 30-40% lượng khách hiện nay là khách quen quay lại thường xuyên hoặc được người thân, bạn bè giới thiệu.

Ông Huỳnh Minh Hoàng, chủ một trang trại sầu riêng tại Đồng Nai, cũng cho biết dòng Musang King tại vườn của ông hiện có giá bình quân trên 500.000 đồng/kg tính cả vỏ. Riêng loại Super VIP có giá từ 699.000 đồng/kg trở lên.

Ông nói thêm, sản lượng dòng cao cấp rất hạn chế vì yêu cầu tuyển chọn cực kỳ khắt khe. “ Hàng Super VIP chỉ chiếm khoảng 10-15% sản lượng, chủ yếu là những trái có 5-6 khe lớn, nhiều cơm, hình thức đẹp ”, ông nói.

Các cửa hàng sầu riêng cao cấp cho biết khách hàng ngày càng ưu tiên chất lượng, nguồn gốc và trải nghiệm thưởng thức thay vì chỉ quan tâm giá rẻ.

Đáng chú ý, dù giá bán rất cao nhưng khách và đại lý vẫn phải đặt hàng trước từ cuối mùa năm trước. Theo nhiều người kinh doanh, điều khiến khách chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mua sầu riêng cao cấp nằm ở sự khác biệt về chất lượng và trải nghiệm.

Để tạo niềm tin, nhiều nơi còn áp dụng chính sách “bao bù”, hoàn tiền 100% nếu khách bổ ra không ngon.

Theo giới kinh doanh, người tiêu dùng hiện nay ngày càng sẵn sàng chi tiền cho những sản phẩm chất lượng cao, rõ nguồn gốc và mang tính trải nghiệm.

Dù thị trường sầu riêng phổ thông giảm giá mạnh, dòng Musang King cao cấp vẫn duy trì sức hút tại TP.HCM.

Nếu như trước đây phần lớn khách mua sầu riêng theo kiểu “ăn cho đã”, ưu tiên giá rẻ và nhiều cơm, thì hiện nay một bộ phận khách hàng lại quan tâm nhiều hơn đến độ ngon, độ ổn định, độ sạch và tính thẩm mỹ.

Không ít khách xem sầu riêng cao cấp như một dạng quà biếu hoặc sản phẩm thưởng thức đặc biệt thay vì chỉ là loại trái cây thông thường.

Đặc biệt, sau nhiều thông tin liên quan đến tồn dư chất cấm, chất lượng không đồng đều hay hàng chín ép, người tiêu dùng càng có xu hướng chọn mua ở những nơi có thương hiệu, cam kết rõ ràng.