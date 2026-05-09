Lời khuyên cho các gia đình vừa dùng máy giặt và máy sấy

Máy giặt và máy sấy riêng đang trở thành bộ đôi thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình hiện đại, đặc biệt tại các căn hộ chung cư hoặc nhà phố ít không gian phơi đồ. Dù mang lại sự tiện lợi và khả năng chăm sóc quần áo tốt hơn, việc sử dụng đồng thời hai thiết bị này cũng đòi hỏi nhiều lưu ý để tránh tốn điện, giảm tuổi thọ máy hoặc khiến quần áo nhanh hỏng.

Nên mua máy giặt sấy hay máy sấy riêng?

Nên mua tủ sấy hay máy sấy quần áo thì hợp lý? Nếu như tính toán tổng chi phí, một chiếc máy giặt và máy sấy riêng biệt có giá trung bình cao hơn so với việc mua một chiếc máy giặt sấy tích hợp. Lựa chọn máy giặt sấy hỗ trợ tối ưu hóa không gian hơn so với việc sắm riêng biệt cả hai thiết bị, vì máy 2 trong 1 chỉ chiếm khoảng một nửa không gian.

Tuy nhiên, sử dụng riêng biệt máy giặt và máy sấy thường mang đến hiệu quả cao hơn. Điều này do chất lượng giặt và sấy đều được đảm bảo tốt nhất khi sử dụng các thiết bị độc lập.

Dựa vào điều kiện cùng nhu cầu sử dụng của bạn mà đưa ra quyết định cuối cùng. Việc mua máy giặt và máy sấy riêng biệt hoặc một chiếc máy giặt sấy 2 trong 1 tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân



Không phải quần áo nào cũng nên cho vào máy sấy

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là “quần áo gì cũng sấy”. Trên thực tế, không phải chất liệu nào cũng phù hợp với nhiệt độ cao trong máy sấy.

Các loại vải như len, lụa, đồ co giãn hoặc quần áo có in hình dễ bị co rút, mất form hoặc bong tróc nếu sấy không đúng chế độ. Nhiều gia đình chỉ sau vài tháng sử dụng đã gặp tình trạng quần áo xuống cấp nhanh dù giặt không quá thường xuyên.

Giải pháp được khuyến nghị là phân loại quần áo trước khi sấy và đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn sản phẩm thay vì cho tất cả vào máy cùng lúc.

Nhồi quá nhiều đồ: Tiết kiệm một lần nhưng hại lâu dài

Không ít người có thói quen tận dụng tối đa công suất máy bằng cách giặt hoặc sấy đầy lồng. Tuy nhiên, điều này lại khiến thiết bị hoạt động kém hiệu quả hơn.

Khi quần áo quá dày, luồng khí nóng trong máy sấy khó lưu thông đều, dẫn đến tình trạng chỗ khô chỗ ẩm. Với máy giặt, việc quá tải còn làm giảm hiệu quả làm sạch và khiến động cơ phải hoạt động nặng hơn bình thường.

Các chuyên gia cho rằng nên để một khoảng không nhất định trong lồng máy để quần áo có không gian đảo đều, giúp cả quá trình giặt và sấy hiệu quả hơn.

Bỏ quên vệ sinh máy: Sai lầm rất phổ biến

Máy giặt và máy sấy đều cần được vệ sinh định kỳ, nhưng đây lại là việc nhiều gia đình thường bỏ qua. Sau thời gian dài sử dụng, cặn bột giặt, bụi vải và vi khuẩn có thể tích tụ trong lồng giặt, bộ lọc hoặc ống thoát khí.

Đặc biệt với máy sấy, bộ lọc xơ vải nếu không được làm sạch thường xuyên sẽ làm giảm hiệu suất, tăng thời gian sấy và gây tốn điện đáng kể. Trong một số trường hợp, bụi vải tích tụ còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Việc vệ sinh định kỳ không chỉ giúp quần áo sạch hơn mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Dùng máy sấy liên tục chưa chắc là tốt

Máy sấy giúp quần áo khô nhanh, đặc biệt trong mùa mưa hoặc thời tiết nồm ẩm. Tuy nhiên, việc lạm dụng thiết bị này có thể khiến sợi vải nhanh xuống cấp hơn so với phơi tự nhiên.

Nhiệt độ cao liên tục dễ làm quần áo bạc màu, mất độ đàn hồi hoặc co rút theo thời gian. Vì vậy, với những loại quần áo không cần thiết phải sấy gấp, người dùng có thể kết hợp phơi tự nhiên để giảm áp lực cho thiết bị và bảo vệ chất liệu vải.

Không gian đặt máy cũng rất quan trọng

Nhiều gia đình đặt máy giặt và máy sấy ở khu vực kín hoặc sát tường để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt và thông gió của thiết bị.

Đặc biệt với máy sấy, nếu không gian quá bí, hơi nóng tích tụ sẽ khiến máy hoạt động kém hiệu quả hơn và tiêu hao nhiều điện năng hơn bình thường.

Do đó, khu vực đặt máy nên đủ thông thoáng và có khoảng cách hợp lý với tường hoặc đồ nội thất xung quanh.

Máy giặt và máy sấy riêng mang lại sự tiện lợi rõ rệt trong cuộc sống hiện đại, nhưng không phải cứ sử dụng thường xuyên là sẽ tối ưu. Những thói quen tưởng nhỏ như sấy quá tải, lười vệ sinh hay dùng sai chế độ có thể khiến thiết bị nhanh xuống cấp và làm quần áo hư hỏng sớm hơn.