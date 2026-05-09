Suzuki rục rịch làm xe tay ga mới: Giá dự kiến quy đổi hơn 27 triệu đồng, dáng như PCX, công nghệ mượn từ Trung Quốc

Theo Khôi Nguyên | 09-05-2026 - 18:11 PM | Thị trường

Suzuki chuẩn bị tung ra bộ đôi xe tay ga 150cc mới, dựa trên nền tảng Haojue UHR và UFR từ Trung Quốc, nhằm thách thức sự thống trị của Yamaha Nmax và Honda PCX.

Suzuki dường như đang dần mất kiên nhẫn trước sự thống trị tuyệt đối của Yamaha Nmax và Honda PCX trong phân khúc xe tay ga cỡ lớn. Đây chính là động lực để hãng xe Nhật Bản chuẩn bị tung ra những sản phẩm mới nhất nhằm cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc đầy tiềm năng này.

Theo nguồn tin từ Greatbiker, Suzuki đang âm thầm phát triển hai mẫu xe tay ga tầm trung dựa trên nền tảng của đối tác Haojue từ Trung Quốc là UHR 150 và UFR 150. Trong khi mẫu UHR 150 được định hướng theo phong cách cao cấp và thanh lịch, thì chiếc UFR 150 lại sở hữu diện mạo thể thao với những đường nét thiết kế sắc sảo. Sự xuất hiện của bộ đôi này hứa hẹn sẽ tạo ra áp lực không nhỏ lên những đối thủ vốn đã "xưng vương" từ lâu như Nmax và PCX.

Mẫu xe tay ga Trung Quốc này sẽ là nền tảng phát triển xe Suzuki mới. Ảnh: Haojue

Hiện tại, Suzuki vẫn giữ kín các thông tin chính thức về kế hoạch ra mắt. Tuy nhiên, nhiều đồn đoán cho rằng các dòng xe này sẽ lần đầu xuất hiện tại thị trường Indonesia trước khi tiến ra các quốc gia khác. Tại đây, hai mẫu xe mới khả năng cao sẽ được đặt tên là Burgman 150. Đáng chú ý, phiên bản thể thao UFR 150 đã xuất hiện trong danh sách đăng ký thuế tại Jakarta từ đầu năm 2026 với mức định giá ban đầu khoảng 18 triệu Rupiah (khoảng hơn 27 triệu đồng).

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu UFR 150 còn được biết đến với tên gọi "Alien" nhờ phong cách thiết kế mang hơi hướm tương lai. Xe sở hữu ngoại hình của một dòng tay ga hạng sang nhưng có điểm nhấn khác biệt ở cụm đèn pha trung tâm độc đáo.

Mẫu xe tay ga Trung Quốc có kiểu dáng hiện đại khi so với PCX. Ảnh: ST

Về sức mạnh, xe trang bị động cơ 150cc cho công suất 11 kW và mô-men xoắn 13 Nm. Các tiện nghi đi kèm cũng rất đáng chú ý với hệ thống đèn LED toàn phần, chìa khóa thông minh, phanh ABS đơn kênh và bảng đồng hồ kỹ thuật số có khả năng kết nối với điện thoại thông minh.

Phiên bản Trung Quốc có nhiều trang bị hiện đại. Ảnh: ST

Dù các thông số kỹ thuật chi tiết vẫn còn là ẩn số, sự gia nhập của "vũ khí mới" từ Suzuki chắc chắn sẽ khiến thị trường xe tay ga cỡ lớn trở nên sôi động và cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết. Nếu những mẫu xe này chính thức trình làng, người tiêu dùng sẽ có thêm những lựa chọn chất lượng bên cạnh các dòng xe truyền thống hiện nay.

