Công ty tại Hưng Yên sản xuất hơn 220.000 gói cà phê giả

Theo Khánh Linh - Tiến Thắng | 09-05-2026 - 18:43 PM | Thị trường

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa đấu tranh triệt phá một doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất hơn 220.000 gói cà phê giả tuồn ra thị trường.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội " sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm " xảy ra tại Công ty CP Detech Konnai có địa chỉ tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan điều tra đồng thời ra quyết định khởi tố đối với 4 bị can, gồm: Vũ Thị Hương (sinh năm 1974, Giám đốc điều hành), Trương Viết Dũng (sinh năm 1975, Giám đốc phụ trách nhà máy); Trần Hữu Thế (sinh năm 1986, Phó Giám đốc nhà máy) và Nguyễn Hữu Khải (sinh năm 2002, Tổ trưởng tổ sản xuất) về cùng tội danh nêu trên.

Một số hình ảnh tang vật trong quá trình lực lượng chức năng khám xét tại Công ty CP Detech Konnai.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Công ty CP Detech Konnai có dấu hiệu sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm liên quan mặt hàng cà phê.

Để triệt phá cơ sở này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án nhằm làm rõ những hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm cà phê hòa tan giả mạo thương hiệu "Rock - Cafe Muối - Vietnamese Salted Instant Coffee".

Khám xét khẩn cấp nhà máy, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 12.566 hộp cà phê thành phẩm (chứa gần 200.000 gói nhỏ) và 25.250 gói chưa đóng hộp. Các sản phẩm này mang nhãn hiệu "Cafe Muối Rock", "Cafe dừa Chill", "Cafe nhân sâm LIFE", "Cafe sữa Boost"... cùng nhiều máy móc và nguyên liệu phục vụ dây chuyền sản xuất giả.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các tổ chức và người dân cần thực hiện giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trường hợp phát hiện các sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ, người tiêu dùng cần thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng để xử lý.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng để xử lý.

Đột kích 7 căn nhà, công an phát hiện đường dây sản xuất bột ngọt và cà phê giả, tịch thu hơn 240.000 sản phẩm

Theo Khánh Linh - Tiến Thắng

VTC News

