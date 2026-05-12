Mitsubishi Xforce 2026 ra mắt Việt Nam: Giá từ 605 triệu đồng, bổ sung ghế điện, camera 360, bản ‘base’ có nhiều điểm mới, ‘phả hơi nóng’ lên Yaris Cross
Đổi lại với mức giá niêm yết tăng nhẹ là nhiều nâng cấp thiết thực trên Mitsubishi Xforce 2026 tại Việt Nam.
Hôm nay (11/5), Mitsubishi chính thức giới thiệu Xforce bản nâng cấp mới tại Việt Nam. Lần này, Xforce 2026 được bổ sung trang bị chứ không phải bản facelift. Ngoài ra, xe được rút gọn về 3 phiên bản, gồm GLX, Luxury và Ultimate, giá từ 605 triệu đồng.
Trong tháng 5 này, người mua xe Xforce 2026 còn nhận được khuyến mãi từ hãng là phiếu nhiên liệu trị giá 45-55 triệu đồng tùy phiên bản.
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|GLX
|605 triệu
|Luxury (Mới)
|665 triệu
|Ultimate
|720 triệu
Những điểm mới trên Xforce 2026
Luxury là phiên bản tầm trung mới của Mitsubishi Xforce. Trước đây, mẫu xe này có hai phiên bản giữa là Exceed và Premium.
Những nâng cấp trên Xforce 2026 khó nhận thấy được từ bên ngoài. Ngoại trừ bản GLX tiêu chuẩn nay đã được thay đổi sang cụm đèn chiếu sáng chiếu sáng và đèn sương mù LED, cộng thêm cảm biến lùi ở phía sau. Trong khi đó, các bản Luxury và Ultimate cao cấp hơn nay đã có ghế lái chỉnh điện. Riêng bản Ultimate còn được bổ sung camera 360 độ.
Một số điểm nổi bật khác trên Xforce
Về ngoại hình, các bản Xforce cao cấp vẫn giống như trước. Điểm nổi bật của mẫu xe này trong phân khúc là thiết kế góc cạnh hiện đại, cùng khoảng sáng gầm tới 222 mm. Hai bản cao dùng mâm 18 inch, trong khi mâm 17 inch có trên bản tiêu chuẩn.
Ở bên trong, ngoài ghế lái chỉnh điện, tiện nghi bản Ultimate vẫn không đổi. Điểm nổi bật của hai bản cao cấp là màn hình 12,3 inch trung tâm, màn hình 8 inch sau vô-lăng, trong khi bản Ultimate có thêm âm thanh 8 loa Yamaha, sạc không dây, đèn trang trí cùng cốp mở điện rảnh tay.
Động cơ xe vẫn giữ nguyên, là máy 1.5L, công suất cực đại 105 PS và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Bản Luxury và Ultimate có tùy chọn 4 chế độ lái.
Trong lần phân bổ lại phiên bản này, Xforce Ultimate vẫn là bản duy nhất có gói ADAS, với các tính năng cảnh báo va chạm trước, cảnh báo phương tiện khởi hành, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, ga tự động thích ứng khoảng cách và đèn chiếu xa tự động.
Sức cạnh tranh của Xforce
So với các đối thủ hiện nay, Mitsubishi Xforce nổi trội hơn hẳn về doanh số. Mẫu xe này thường nằm trong top hai xe bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover cỡ B động cơ đốt trong, với nhiều thời điểm bán vượt Toyota Yaris Cross để đứng ở vị trí số một. Xforce cũng có hai năm liên tiếp nằm trong top 10 xe bán chạy tại Việt Nam, với doanh số năm 2025 là 15.254 xe và năm 2024 là 14.405 xe.
Cũng bởi là mẫu xe bán chạy, có những gian đoạn, mẫu xe này rơi vào tình trạng khan hàng tại các đại lý, đặc biệt là trong tháng 3/2026. Tháng 4 vừa qua, việc thiếu xe giao cũng diễn ra tại một số nơi.
Một số hình ảnh khác của 3 phiên bản Mitsubishi Xforce 2026:
Bản Ultimate
Bản Luxury
Bản GLX
