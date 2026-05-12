Nhiều mẫu xe Honda, Toyota không bán được chiếc nào trong tháng 4

Theo đó có 21.284 xe du lịch được bán ra trong tháng 4, giảm 14% so với tháng 3 trước đó; xe thương mại có 9.805 xe, giảm 26% và 848 xe chuyên dụng, tăng 62%. Trong đó, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.924 xe, giảm 11% so với tháng 3 trước đó và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 18.013 xe, giảm 22%.

Trong tháng 4, có hàng loạt mẫu xe không bán được chiếc nào và nhiều mẫu xe chỉ bán được một vài chiếc. Cụ thể các mẫu Accord, Civic, Civic TypeR của Honda có nhiều mẫu xe không bán được chiếc nào trong tháng 4 vừa qua có . Toyota cũng góp hai mẫu xe là Corolla Hybrid và Wigo không bán được chiếc nào trong tháng 4.

Ngoài ra, nhiều mẫu xe của các hãng có doanh số trong tháng 4 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo đó, hãng Suzuki góp 2 mẫu là Jimny bán được 7 chiếc và Swift bán được 6 chiếc. Còn Toyota cũng góp 2 mẫu là Corolla và Fortuner , mỗi mẫu chỉ bán được 1 chiếc. Ngoài ra, hãng xe Isuzu có dòng xe 7 chỗ mu-X cũng bán được 3 chiếc trong tháng 4.

Thời gian qua thành phố Hà Nội có quyết định cấm xe bán tải chạy trong ngày mà chỉ được chạy theo giờ từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Thông tin trên đã tác động đến thị trường xe bán tải. Tuy nhiên, sau đó Hà Nội cũng đã có quyết định cho phép xe bán tải hoạt động trong ngày nhưng phải tuân thủ theo bảng hiệu cấm xe tải.

Dòng xe bán tải, sức mua chưa phục hồi.

Quy định cho phép xe bán tải được hoạt động trong ngày nhưng không được di chuyển vào những tuyến đường cấm xe tải đã phần nào được nới lỏng nhưng sức mua xe bán tải vẫn chưa được cải thiện. Theo đó, trong tháng 4 vừa qua, Ford Ranger chỉ bán được 933 chiếc, trong khí trước mỗi tháng mẫu xe này có doanh số hơn 2.000 chiếc. Còn mẫu xe bán tải Triton của Mitsubishi thông thường mỗi tháng bán 500 – 600 chiếc thì tháng 4 vừa qua chỉ bán được 212 chiếc, còn chiếc bán tải D-Max của Isuzu chỉ có 11 chiếc được bán ra.

Còn mẫu bán tải phiên bản mới của Toyota là Hilux vừa được mở bán hồi tháng 2 đầu năm này được kỳ vọng sẽ soán ngôi vua bán tải Ranger nhưng cũng chỉ bán được 684 chiếc trong tháng 4 vừa qua.