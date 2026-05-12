Sony chơi lớn mùa World Cup: Mua TV tặng Toyota Camry

Sony Việt Nam vừa công bố chương trình khuyến mại mang tên “Chọn Sony: Xem Bóng Đá Đỉnh, Rinh Xe Xứng Tầm”, áp dụng cho khách hàng mua TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre từ ngày 11/5 đến 31/7/2026.

Theo công bố của hãng, tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới khoảng 3 tỷ đồng. Trong đó, giải đặc biệt là một chiếc Toyota Camry 2.0Q trị giá 1,22 tỷ đồng. Ngoài ra, Sony còn trao nhiều phần quà công nghệ khác như máy ảnh Sony ZV-1 II, tai nghe chống ồn Sony WH-1000XM6, loa di động Sony ULT FIELD 3 và tai nghe Sony WH-CH520.

Cụ thể, chương trình gồm 421 giải thưởng, với 20 giải nhất là máy ảnh Sony ZV-1 II trị giá 20,6 triệu đồng, 50 giải nhì là tai nghe chống ồn Sony WH-1000XM6 trị giá 10,39 triệu đồng, 100 giải ba là loa Sony ULT FIELD 3 trị giá 4,39 triệu đồng và 250 giải tư là tai nghe Sony WH-CH520 trị giá 1,25 triệu đồng.

Theo đó, khách hàng mua các sản phẩm thuộc danh mục áp dụng sẽ nhận mã dự thưởng để tham gia ba đợt quay số diễn ra vào các ngày 14/6, 12/7 và 9/8/2026. Các buổi quay số sẽ được phát trực tiếp trên fanpage Sony Vietnam. Đáng chú ý, những khách hàng đã trúng thưởng ở các đợt quay trước vẫn tiếp tục được tham gia quay số cho giải đặc biệt là chiếc Toyota Camry 2.0Q ở đợt cuối cùng.

Song song với hoạt động quay số, Sony cũng dành thêm quà tặng cho nhóm khách hàng có hóa đơn mua hàng cao nhất mỗi tháng. Trong các tháng 6, 7 và 8/2026, khách hàng sở hữu hóa đơn cao nhất sẽ nhận một cặp vé máy bay khứ hồi đến Nhật Bản do Japan Airlines tài trợ.

Sony tiếp tục nhấn mạnh trải nghiệm xem thể thao trên hệ sinh thái TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre. Theo hãng, các dòng TV BRAVIA hiện được trang bị bộ xử lý XR Processor tích hợp AI nhằm tối ưu chất lượng hình ảnh và âm thanh khi xem các nội dung thể thao tốc độ cao như bóng đá.

Một số công nghệ được Sony giới thiệu gồm XR Clear Image giúp nâng cấp hình ảnh gần chuẩn 4K, XR Motion Clarity hỗ trợ tái tạo chuyển động mượt mà hơn trong các pha bóng tốc độ cao, cùng Voice Zoom 3 ứng dụng AI để tăng cường giọng bình luận viên mà vẫn giữ được âm thanh cổ động từ khán đài.

Khi kết hợp với loa thanh BRAVIA Theatre, Sony cho biết hệ thống có thể tạo trải nghiệm âm thanh vòm rõ nét hơn thông qua tính năng Acoustic Center Sync, trong đó TV đóng vai trò loa trung tâm để đồng bộ âm thanh toàn không gian.