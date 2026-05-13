Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu sắn trong tháng 4 đạt hơn 256 nghìn tấn với trị giá hơn 87 triệu USD, giảm 51,8% về lượng và giảm 53,9% về trị giá so với tháng trước.

Lũy kế trong 4 tháng đầu năm xuất khẩu sắn đạt hơn 1,59 triệu tấn, trị giá hơn 544 triệu USD, giảm nhẹ 0,5% về lượng nhưng tăng 12% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu bình quân đạt 347 USD/tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về thị trường, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam với gần 1,5 triệu tấn, trị giá hơn 502,7 triệu USD, giảm 2% về lượng nhưng tăng 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Giá xuất khẩu bình quân sang thị trường này đạt khoảng 335,5 USD/tấn, tăng 13% so với mức 296,9 USD/tấn của năm trước.

Đứng thứ 2 là thị trường Malaysia. Nước ta xuất khẩu hơn 18 nghìn tấn sang thị trường này với trị giá 7,69 triệu USD, tăng 50% về lượng và 67% về trị giá.

Giá xuất khẩu đạt 425,9 USD/tấn, tăng 12,38%.

Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 3 với trị giá đạt 7,43 triệu USD (tăng 5%) dù lượng giảm 12% (còn 16,8 nghìn tấn) nhờ giá xuất khẩu tăng 18,59% lên mức 442,5 USD/tấn.

Đáng chú ý, Hàn Quốc có sự bùng nổ về quy mô với lượng đạt gần 16,9 nghìn tấn (tăng 2.118%) và trị giá gần 5,6 triệu USD (tăng 1.542%), tuy nhiên giá xuất khẩu lại giảm 25,98% xuống còn 331,9 USD/tấn.

Hàn Quốc là quốc gia nhập khẩu ròng đối với sắn và các sản phẩm từ sắn, với mức độ phụ thuộc gần như tuyệt đối vào nguồn cung bên ngoài. Kim ngạch nhập khẩu năm 2025 đạt khoảng 22,4 triệu USD, trong khi xuất khẩu gần như không đáng kể. Thị trường này tuy quy mô nhỏ nhưng tăng trưởng ổn định, yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt nếu đáp ứng được các điều kiện khắt khe.

Nhu cầu nhập khẩu sắn của Hàn Quốc tập trung vào nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành thực phẩm chế biến, đồ uống, thức ăn chăn nuôi và công nghiệp hóa chất. Các nguồn cung chính gồm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia chiếm phần lớn thị phần nhờ lợi thế về sản lượng, chi phí và chất lượng ổn định.

Xu hướng tiêu dùng tại Hàn Quốc đang chuyển dịch mạnh sang các sản phẩm “clean-label”, không gluten và có nguồn gốc tự nhiên, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với tinh bột sắn như một chất thay thế bột mì. Đồng thời, việc mở rộng ứng dụng trong các ngành công nghiệp sinh học và vật liệu thân thiện môi trường cũng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh.

Xét về cơ cấu sản phẩm, tinh bột sắn (tapioca starch) là mặt hàng chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch nhập khẩu, thay vì sắn tươi hoặc sắn lát. Nguyên liệu này được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm với vai trò chất làm đặc, chất ổn định, đặc biệt trong các sản phẩm như trà sữa, bánh kẹo, mì ăn liền và thực phẩm không gluten. Bên cạnh đó, tinh bột sắn còn được ứng dụng trong sản xuất giấy, dệt may và vật liệu sinh học. Trong đó, phân khúc thực phẩm và đồ uống chiếm tỷ trọng lớn nhất và cũng tăng trưởng nhanh nhất nhờ sự mở rộng của ngành F&B và xu hướng tiêu dùng hiện đại.