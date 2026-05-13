Giá sầu riêng 13-5, nhiều vựa ở Đông Nam Bộ tăng giá thu mua, thị trường vẫn chịu áp lực lớn

Ngày 13-5, nhiều vựa sầu riêng tại khu vực Đông Nam Bộ điều chỉnh tăng giá thu mua so với hôm trước. Theo đó, sầu riêng giống Ri6 đạt chuẩn xuất khẩu được mua ở mức 45.000 - 48.000 đồng/kg; giống Monthong có giá 82.000 - 85.000 đồng/kg và khoảng 85.000 đồng/kg đối với Musang King. Mức giá này hiện cao hơn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 2.000 đồng/kg.

Trong khi đó, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá sầu riêng Musang King tại Malaysia đã giảm đáng kể so với mức đỉnh của năm trước, hiện dao động khoảng 8 - 12 USD/kg tùy chất lượng.

Giá sầu riêng tại Malaysia có thể tiếp tục đi xuống khi các vùng trồng của nước này bước vào cao điểm thu hoạch trong tháng 5 và tháng 6. Nguồn cung tăng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp ưu tiên tiêu thụ tại thị trường nội địa thay vì đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc như trước đây, nhằm giảm áp lực chi phí vận chuyển và bảo quản trong bối cảnh cạnh tranh giá ngày càng gay gắt.

Cấp đông sầu riêng - giải pháp giảm áp lực khi thu hoạch đồng loạt

Không chỉ Malaysia, Thái Lan cũng bước vào chính vụ sầu riêng trong giai đoạn này. Theo The Nation Thailand, cao điểm thu hoạch của nước này rơi vào tháng 5 và tháng 6. Năm 2025, xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan đạt khoảng 3,9 tỉ USD; sản lượng năm 2026 dự kiến tăng thêm 33%, làm dấy lên lo ngại dư cung trên thị trường.

Cuối tháng 4 vừa qua, “chiến thần livestream” Pimrypie của Thái Lan từng gây chú ý khi thực hiện phiên bán 1 triệu trái sầu riêng với giá khuyến mãi khoảng 110.000 - 120.000 đồng/trái. Mỗi trái thường nặng từ 2 - 5kg. Chương trình này sau đó tạo ra nhiều tranh luận do mức giá quá thấp, bị cho là có thể ảnh hưởng đến mặt bằng giá sầu riêng của nông dân Thái Lan.

Thái Lan và Malaysia hiện không chỉ là đối thủ cạnh tranh của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc mà còn là những thị trường nhập khẩu sầu riêng Việt Nam.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2025, Thái Lan là thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch khoảng 35,7 triệu USD. Trong khi đó, Malaysia nổi lên như thị trường tiềm năng mới khi lọt tốp 10 thị trường nhập khẩu, đạt gần 2,6 triệu USD, cao hơn cả Hàn Quốc.

Áp lực “đụng mùa” với các đối thủ lớn đang kéo giá sầu riêng Việt Nam giảm sâu. Tuy nhiên, các giải pháp như cấp đông tạm trữ hay đẩy mạnh chế biến vẫn gặp nhiều trở ngại do hạn chế về năng lực kho lạnh và chi phí vốn ở mức cao.