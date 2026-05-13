Mazda3 2027 ra mắt: Thêm màu giống CX-5 mới, ADAS xịn hơn bản ở Việt Nam, thêm tính năng người đi xe máy sẽ thích

Sau gần 8 năm kể từ ngày thế hệ thứ tư trình làng, Mazda vẫn chưa có ý định “đại tu” cho Mazda3. Phiên bản 2027 mới ra mắt tại châu Âu tiếp tục duy trì thiết kế quen thuộc từ năm 2018, chỉ bổ sung một vài nâng cấp nhỏ về công nghệ, an toàn và trang bị. Điều này đồng nghĩa Mazda 3 đang trở thành một trong những mẫu xe “trường thọ” nhất phân khúc hatchback/sedan cỡ C hiện nay.

Không thay đổi ngoại thất so với phiên bản 2018, Mazda3 2027 được tập trung vào an toàn và công nghệ để tuân thủ chỉ thị mới của châu Âu có hiệu lực từ tháng 7. Ảnh: Mazda

Dù không thay đổi đáng kể về ngoại hình, Mazda3 2027 vẫn được cập nhật một số chi tiết đáng chú ý. Xe có hệ thống đèn pha LED thích ứng mới với khả năng giảm độ sáng khi dừng chờ đèn đỏ nhằm tránh gây chói cho xe đối diện. Hệ thống này hiện mới chỉ xuất hiện trên bản cao cấp G25 Astina tại Úc.

Một số phiên bản tại châu Âu cũng được đổi sang tông nội thất kim loại tối màu “gunmetal” thay cho các chi tiết bạc trước đây, mang phong cách hiện đại hơn.

Mazda đồng thời nâng cấp gói hỗ trợ lái với hệ thống giới hạn tốc độ thông minh, kết hợp ga tự động thích ứng và nhận diện biển báo giao thông để tự điều chỉnh tốc độ theo giới hạn thực tế.

Về an toàn, Mazda3 2027 nay có thêm khả năng nhận diện xe máy và giao lộ cho hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB), bên cạnh ô tô, người đi bộ và xe đạp. Hệ thống cảnh báo điểm mù cũng được cải thiện khả năng phát hiện xe máy khi chuyển làn.

Hệ thống i-Activsense được tăng cường thêm tính năng nhận diện biển báo và phát hiện xe máy. Ảnh dựng đồ họa: Foro3d

Mazda còn bổ sung màu xám Aero Grey mới - từng xuất hiện trên MX-5, CX-5 thế hệ mới hay Mazda 6e - thay thế cho hai màu Ceramic và Zircon Sand trước đây.

Tại Đức, camera theo dõi sự tập trung của tài xế và tính năng phanh thứ cấp sau va chạm cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn.

Mazda3 hiện không phải mẫu xe duy nhất “già nhưng chưa chịu già” trong phân khúc. Toyota Corolla hatchback cũng ra mắt từ năm 2018 nhưng mới chỉ được facelift vào cuối năm 2022. Trong khi đó, Hyundai i30 hiện đã tồn tại từ năm 2017 và dự kiến sẽ có lần nâng cấp thứ ba tại châu Âu trong năm nay.

Trong khi các nhà sản xuất khác cứ hai năm ít nhất tinh chỉnh lại cản trước và sau, Mazda dường như cho rằng Mazda3 năm 2018 đã đủ đẹp rồi . Cuộc cách mạng thẩm mỹ lớn nhất chính là màu xám Aero Gray, nhưng cũng không dễ nhận ra đây là màu mới. Ảnh: Mazda

Tại Úc, Mazda3 gần nhất được cập nhật vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, thay đổi chủ yếu là cắt giảm một số trang bị trên các phiên bản tầm trung để giữ giá bán cạnh tranh. Đại diện Mazda Úc từng cho biết hãng muốn “giảm thiểu tối đa tác động tới khách hàng” khi thực hiện các thay đổi nhỏ về cấu hình xe.

Nội thất Mazda3 2027. Ngoài màu mới, thiết kế của Mazda3 gần như giữ nguyên. Ảnh: Mazda

Ở Việt Nam cũng tương tự, lần thay đổi gần nhất chỉ là bổ sung phiên bản 1.5 Signature (xếp trên 1.5 Premium) hồi đầu năm 2024. Bản này được bổ sung 4 trang bị, tính năng cao cấp, bao gồm bộ mâm 18 inch, camera 360 độ, hỗ trợ phanh thông minh khi lùi/khi gặp phương tiện cắt ngang khi lùi, ga tự động thông minh hỗ trợ định tâm làn đường. Tuy nhiên, hiện tại, phiên bản này không còn xuất hiện trên website chính thức của Mazda Việt Nam.