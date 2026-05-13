Mazda3 2027 ra mắt: Thêm màu giống CX-5 mới, ADAS xịn hơn bản ở Việt Nam, thêm tính năng người đi xe máy sẽ thích
Mazda3 2027 bước sang năm thứ 8 của vòng đời mà chưa có được facelift (nâng cấp lớn) thực thụ.
- 12-05-2026BYD ra mắt mẫu xe điện 2026 giá rẻ: khởi điểm hơn 270 triệu đồng, một lần sạc đi 405 km
- 23-04-2026MPV điện Wuling HG7 nhận cọc tại Việt Nam: Giá dự kiến 499 triệu, đi 300 km/sạc, ‘phả hơi nóng’ lên BYD M6
- 22-04-2026Sạc 3 phút chạy cả ngày: Siêu pin mới vượt mặt BYD, xe xăng gặp thách thức lớn
Sau gần 8 năm kể từ ngày thế hệ thứ tư trình làng, Mazda vẫn chưa có ý định “đại tu” cho Mazda3. Phiên bản 2027 mới ra mắt tại châu Âu tiếp tục duy trì thiết kế quen thuộc từ năm 2018, chỉ bổ sung một vài nâng cấp nhỏ về công nghệ, an toàn và trang bị. Điều này đồng nghĩa Mazda 3 đang trở thành một trong những mẫu xe “trường thọ” nhất phân khúc hatchback/sedan cỡ C hiện nay.
Dù không thay đổi đáng kể về ngoại hình, Mazda3 2027 vẫn được cập nhật một số chi tiết đáng chú ý. Xe có hệ thống đèn pha LED thích ứng mới với khả năng giảm độ sáng khi dừng chờ đèn đỏ nhằm tránh gây chói cho xe đối diện. Hệ thống này hiện mới chỉ xuất hiện trên bản cao cấp G25 Astina tại Úc.
Một số phiên bản tại châu Âu cũng được đổi sang tông nội thất kim loại tối màu “gunmetal” thay cho các chi tiết bạc trước đây, mang phong cách hiện đại hơn.
Mazda đồng thời nâng cấp gói hỗ trợ lái với hệ thống giới hạn tốc độ thông minh, kết hợp ga tự động thích ứng và nhận diện biển báo giao thông để tự điều chỉnh tốc độ theo giới hạn thực tế.
Về an toàn, Mazda3 2027 nay có thêm khả năng nhận diện xe máy và giao lộ cho hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB), bên cạnh ô tô, người đi bộ và xe đạp. Hệ thống cảnh báo điểm mù cũng được cải thiện khả năng phát hiện xe máy khi chuyển làn.
Mazda còn bổ sung màu xám Aero Grey mới - từng xuất hiện trên MX-5, CX-5 thế hệ mới hay Mazda 6e - thay thế cho hai màu Ceramic và Zircon Sand trước đây.
Tại Đức, camera theo dõi sự tập trung của tài xế và tính năng phanh thứ cấp sau va chạm cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn.
Mazda3 hiện không phải mẫu xe duy nhất “già nhưng chưa chịu già” trong phân khúc. Toyota Corolla hatchback cũng ra mắt từ năm 2018 nhưng mới chỉ được facelift vào cuối năm 2022. Trong khi đó, Hyundai i30 hiện đã tồn tại từ năm 2017 và dự kiến sẽ có lần nâng cấp thứ ba tại châu Âu trong năm nay.
Tại Úc, Mazda3 gần nhất được cập nhật vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, thay đổi chủ yếu là cắt giảm một số trang bị trên các phiên bản tầm trung để giữ giá bán cạnh tranh. Đại diện Mazda Úc từng cho biết hãng muốn “giảm thiểu tối đa tác động tới khách hàng” khi thực hiện các thay đổi nhỏ về cấu hình xe.
Ở Việt Nam cũng tương tự, lần thay đổi gần nhất chỉ là bổ sung phiên bản 1.5 Signature (xếp trên 1.5 Premium) hồi đầu năm 2024. Bản này được bổ sung 4 trang bị, tính năng cao cấp, bao gồm bộ mâm 18 inch, camera 360 độ, hỗ trợ phanh thông minh khi lùi/khi gặp phương tiện cắt ngang khi lùi, ga tự động thông minh hỗ trợ định tâm làn đường. Tuy nhiên, hiện tại, phiên bản này không còn xuất hiện trên website chính thức của Mazda Việt Nam.
Đời sống Pháp luật