Giá cà phê hôm nay 13-5: Quay đầu giảm, đây là mặt hàng có khả năng tăng giá

Theo Ngọc Ánh | 13-05-2026 - 08:55 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm nhẹ sau phiên bật tăng của ngày hôm qua; ngành cà phê bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 13-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 0,37% đến 0,63%; trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 0,7% đến 0,76%.

Cà phê nội địa tăng ít

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 22 USD/tấn, xuống 3.482 USD/tấn; còn giá Arabica giảm 50 USD/tấn, xuống 6.180 USD/tấn.

Trên thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay nhiều khả năng giảm nhẹ so với mức bình quân 88.100 đồng/kg của ngày hôm qua.

Trước đó, dù giá cà phê trên sàn tăng 92 USD/tấn, tương đương khoảng 2.400 đồng/kg nhưng giá nội địa chỉ tăng khoảng 1.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn thiếu niềm tin vào một đợt tăng giá mới khi nguồn cung cà phê toàn cầu đang dồi dào trở lại.

Để duy trì kim ngạch xuất khẩu tương đương mức 9 tỉ USD của năm 2025, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho rằng ngành cà phê cần tăng xuất khẩu cà phê nhân thương mại, đẩy mạnh cà phê nhân chất lượng cao và đặc biệt gia tăng xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu như cà phê rang xay, hòa tan, phối trộn có giá trị cao nhằm bù đắp phần kim ngạch sụt giảm do giá cà phê nhân đi xuống.

Theo thống kê của VICOFA, trong 4 tháng đầu năm, toàn ngành xuất khẩu đạt 3,66 tỉ USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu do giá cà phê giảm, trong khi sản lượng xuất khẩu vẫn tăng tới 9,4%.

Tuy nhiên, cà phê chế biến (rang xay, hòa tan,...) tiếp tục là điểm sáng khi kim ngạch xuất khẩu đạt gần 553 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước dù sản lượng xuất khẩu giảm nhẹ.

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

Bán xe 'mát tay' như tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Mỗi ngày người Việt mua hơn 800 xe VinFast, Limo Green thành 'ngôi sao' mới

Mỹ tung đòn trừng phạt mới với Iran, nhắm thẳng vào mạng lưới vận chuyển dầu thô sang một quốc gia châu Á

Ruốc xuất hiện dày đặc, ngư dân Đà Nẵng 'bỏ túi' bạc triệu sau vài giờ vươn khơi

Rẻ hơn nhiều giá điện kinh doanh, khách hàng nào được áp giá điện sản xuất?

Mỏ 'vàng trắng dưới lòng đất' của Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Hàn Quốc

Gần 15.000 chai mỹ phẩm hết hạn vẫn ghi hàng mới 100%

