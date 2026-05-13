Loại quả được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới: Ở Việt Nam có giống 'xấu lạ' giá 80.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cà chua nằm trong nhóm thực phẩm lành mạnh hàng đầu thế giới, đạt khoảng 20 điểm trong bảng xếp hạng các loại rau củ quả giàu dinh dưỡng. Hệ thống đánh giá này dựa trên hàm lượng 17 dưỡng chất thiết yếu có trong mỗi khẩu phần 100 calo.

Chuyên gia dinh dưỡng Sherri Berger cho biết, dù được xếp vào nhóm trái cây, cà chua lại có hồ sơ dinh dưỡng gần giống rau xanh. Một quả cà chua cỡ nhỏ chỉ chứa lượng calo rất thấp nhưng lại giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Điểm nổi bật nhất của cà chua là hàm lượng lycopene - hợp chất tạo nên màu đỏ đặc trưng của quả. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, được cho là có khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm.

Ngoài ra, cà chua còn giàu vitamin A và vitamin C, giúp hỗ trợ thị lực, chống viêm và tham gia vào quá trình hình thành cơ, xương và mạch máu.

Tại Việt Nam, cà chua được trồng phổ biến ở nhiều địa phương. Bên cạnh những giống quen thuộc, vài năm gần đây thị trường đặc biệt chú ý tới cà chua múi Sơn La - loại cà chua có hình dáng “xấu lạ” nhưng lại được nhiều người săn tìm với giá bán cao.

Đây là giống cà chua bản địa nổi tiếng của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Trước kia, loại quả này chủ yếu được người dân trồng để phục vụ nhu cầu gia đình. Tuy nhiên, khi xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch và nông sản nguyên bản ngày càng phát triển, cà chua múi dần trở thành mặt hàng được nhiều người thành thị ưa chuộng.

Khác với cà chua thông thường, cà chua múi có hình dáng méo mó, chia thành nhiều múi lớn giống múi bưởi hoặc múi cam. Kích thước quả không đồng đều, có quả nặng gần 1kg. Khi mới hái, quả thường chưa đỏ đều mà cần để thêm vài ngày mới đạt độ chín ngon nhất.

Chính vẻ ngoài “không hoàn hảo” này lại được nhiều người xem là dấu hiệu của giống cà chua bản địa chưa qua lai tạo công nghiệp.

Theo người trồng tại Sơn La, cà chua múi có phần thịt dày, ít hạt, vị ngọt đậm xen lẫn chua thanh và mùi thơm rõ hơn cà chua thường. Khi chế biến, quả không bị nhũn hay ra quá nhiều nước nên thích hợp làm salad, nước sốt hoặc nấu canh.

Hiện giá cà chua múi Sơn La dao động khoảng 40.000–80.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần cà chua phổ thông ngoài chợ. Dù vậy, loại quả này vẫn khá đắt khách tại các cửa hàng nông sản sạch và trên các chợ online, đặc biệt vào mùa thu hoạch từ cuối năm tới khoảng tháng 3–4 năm sau.