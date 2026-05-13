Vietjet thông báo quan trọng cho hành khách đi Hồng Kông

Hồng Kông (Trung Quốc) luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất châu Á, thu hút đông đảo du khách Việt Nam đến tham quan, công tác và mua sắm. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng cũng như nâng cao trải nghiệm của hành khách, hãng hàng không Vietjet vừa phát đi một thông báo quan trọng về việc điều chỉnh khu vực khai thác tại Sân bay quốc tế Hồng Kông (HKG). Theo đó, bắt đầu từ ngày 02/06/2026, toàn bộ các chuyến bay của Vietjet đi và đến xứ Cảng Thơm sẽ chính thức được dời sang hoạt động tại Nhà ga T2 - Sân bay quốc tế Hong Kong. .

Việc chuyển đổi toàn bộ hoạt động khai thác sang Nhà ga T2 đánh dấu một nỗ lực nhằm tối ưu hóa quy trình phục vụ hành khách tại một trong những cảng hàng không sầm uất nhất thế giới. Quyết định di dời này được áp dụng bắt buộc đối với tất cả khách hàng có lịch trình bay cùng hãng đến hoặc đi từ Hồng Kông kể từ mốc thời gian nêu trên. Sự thay đổi này không đơn thuần chỉ là việc chuyển dịch vị trí quầy thủ tục, mà còn mang lại cho hành khách một không gian di chuyển rộng rãi cùng hệ thống tiện ích hiện đại. Trải nghiệm tại không gian mới hứa hẹn sẽ giúp du khách rút ngắn đáng kể thời gian xếp hàng chờ đợi, một yếu tố cực kỳ quan trọng khi mùa cao điểm du lịch hè đang đến gần.

Để đảm bảo hành trình diễn ra suôn sẻ và tránh những sự cố nhầm lẫn không đáng có tại sân bay rộng lớn, hành khách cần đặc biệt lưu ý kiểm tra thật kỹ thông tin nhà ga trước khi khởi hành. Người bay nên chủ động xem lại chi tiết trên vé điện tử, thẻ lên máy bay, đồng thời theo dõi sát sao các thông báo cập nhật được gửi qua email hoặc tin nhắn SMS từ phía hãng hàng không.

Lời khuyên thiết thực nhất cho các hành khách là nên sắp xếp thời gian có mặt tại sân bay sớm hơn ít nhất 2 tiếng trước giờ cất cánh dự kiến. Khoảng thời gian dư dả này sẽ giúp bạn dễ dàng làm quen với sơ đồ khu vực mới của Nhà ga T2, từ đó hoàn tất các khâu cân hành lý, xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh một cách thảnh thơi và thoải mái nhất.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chủ động cập nhật tin tức luôn là chìa khóa mở ra những chuyến đi hoàn hảo. Hành khách có thể dễ dàng theo dõi các thông báo mới nhất thông qua ứng dụng di động hoặc trang web chính thức của hãng để nắm rõ được hành trình của mình.