Đột kích nhiều địa điểm: Hà Nội ra quân cao điểm, hàng trăm vụ hàng giả 'sa lưới' chỉ sau 2 ngày

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, ngay sau chỉ đạo của Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (từ 7/5 đến 30/5/2026), đơn vị đã ban hành kế hoạch cao điểm, huy động lực lượng tăng cường giám sát, rà soát các khu vực có nguy cơ vi phạm cao, đặc biệt là hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Trọng tâm của đợt kiểm tra là các nhóm hàng dễ phát sinh vi phạm như thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị điện tử và hàng tiêu dùng mang thương hiệu lớn. Song song với kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi, xác minh và xử lý các gian hàng vi phạm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Hàng trăm vụ vi phạm bị xử lý chỉ sau 2 ngày ra quân

Theo báo cáo nhanh, chỉ trong hai ngày đầu triển khai cao điểm (7–8/5), lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý hàng loạt cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nhiều cơ sở kinh doanh thời trang bị kiểm tra đột xuất, phát hiện hàng trăm sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu quốc tế như Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton… nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Tây Tựu (Hà Nội), lực lượng chức năng ghi nhận 464 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện các loại. Toàn bộ số hàng chưa qua sử dụng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Trước đó, một cơ sở kinh doanh khác tại khu vực Kim Liên cũng bị kiểm tra đột xuất, phát hiện 140 sản phẩm thời trang mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan. Tổng giá trị hàng hóa theo niêm yết tại cửa hàng lên tới gần 100 triệu đồng.

Xử lý hàng trăm vụ vi phạm, thu giữ hàng hóa lớn

Theo thống kê nhanh trong hai ngày 7–8/5, toàn lực lượng đã ban hành quyết định xử phạt 377 vụ vi phạm, trong đó có 43 vụ liên quan đến hành vi giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tiền xử phạt hành chính đạt 376 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy tang vật vi phạm trị giá hơn 122 triệu đồng.

Ngoài ra, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường cũng trực tiếp kiểm tra và xử lý một số vụ việc riêng lẻ, thu giữ hơn 600 sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tổng giá trị hàng hóa ước tính hơn 250 triệu đồng.

Hàng giả “chuyển hướng” mạnh sang môi trường số

Cơ quan quản lý nhận định, tình trạng sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc đang có xu hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.

Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và hình thức livestream bán hàng để che giấu hành vi. Nhiều tài khoản sử dụng thông tin ảo, không công khai địa chỉ kinh doanh, liên tục thay đổi gian hàng nhằm né tránh kiểm tra của lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, các nhóm vi phạm còn tổ chức hoạt động khép kín, sử dụng kho hàng riêng, chia nhỏ đơn hàng và dịch vụ vận chuyển trung gian, gây khó khăn cho công tác truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và các sàn thương mại điện tử để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.