Lộ giá xe Lada nhập khẩu Nga: To ngang Corolla Cross mà chưa tới 600 triệu

Cách đây chưa lâu, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2236/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Trong danh sách cập nhật, bên cạnh nhiều mẫu xe quen thuộc của Audi, BMW, Land Rover, Honda hay Toyota còn có sự xuất hiện của Lada Vesta SW Cross - mẫu xe mang thương hiệu Nga từng được đưa về Việt Nam từ giữa năm 2025 và được đồn đoán sắp bán ra thị trường. Theo bảng giá, Lada Vesta SW Cross có giá tính lệ phí trước bạ là 549 triệu đồng.

Giá tính lệ phí trước bạ của Lada Vesta SW Cross xuất hiện trong văn bản Thành phố Hà Nội vừa công bố.

Được biết, giá tính lệ phí trước bạ là mức giá do cơ quan quản lý dùng làm căn cứ để tính khoản lệ phí người mua phải nộp khi đăng ký xe. Mức giá này không nhất thiết là giá bán lẻ thực tế tại đại lý, bởi giá bán có thể thay đổi tùy chính sách phân phối, ưu đãi, chi phí vận chuyển, bảo hiểm, phụ kiện hoặc các khoản phát sinh khác.

Tuy vậy, trong trường hợp xe mới chưa công bố giá chính thức, giá tính lệ phí trước bạ thường được thị trường tham khảo như một chỉ dấu ban đầu về khoảng giá của xe nếu được bán thương mại.

Lada Vesta SW Cross được đồn đoán sẽ sớm bán ra tại Việt Nam

Song, điểm đáng chú ý là giá của xe Lada Vesta SW Cross trong bảng thông tin dường như không áp dụng cho xe thương mại. Điều này là bởi thông tin trong bảng còn đi kèm số khung. Điều này cho thấy mức giá 549 triệu đồng có thể chỉ áp dụng cho một xe cụ thể, không phải bảng giá đại trà cho toàn bộ dòng sản phẩm.

Trước đó, hình ảnh một chiếc Lada Vesta SW Cross lăn bánh tại Việt Nam từng được chia sẻ trên mạng xã hội. Chiếc xe này được cho là thuộc sở hữu của đại sứ quán Nga, được bắt gặp khi đang đi đăng ký biển số.

Một chiếc Lada Vesta SW Cross được bắt gặp lăn bánh trên đường phố Việt Nam.

Trước đó - vào khoảng đầu tháng 5.2025, một lô xe Lada đã xuất hiện tại một cảng ở Việt Nam, làm dấy lên thông tin thương hiệu Nga chuẩn bị có mặt tại thị trường. Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có chiếc xe Lada nào chính thức được bán ra tại Việt Nam.

Tại Nga, Lada Vesta SW Cross hiện được giới thiệu trên website chính thức với giá niêm yết quy đổi khoảng 681 triệu đồng và được ưu đãi xuống còn khoảng 628 triệu đồng.

So với mức giá tính lệ phí trước bạ 549 triệu đồng tại Hà Nội, giá bán tại Nga không thấp hơn nếu quy đổi trực tiếp. Tuy nhiên, việc so sánh này chỉ mang tính tham khảo, do giá xe tại mỗi thị trường còn phụ thuộc vào cấu hình, thuế nhập khẩu, chi phí logistics, chính sách đại lý và các yêu cầu đăng kiểm riêng. Ngoài ra, mức 549 triệu đồng tại Việt Nam hiện chưa thể được hiểu là giá bán chính thức vì chưa có thông báo thương mại từ nhà phân phối.

Một lô xe Lada được cho đã nhập về nước từ giữa năm 2025

Lada Vesta SW Cross là biến thể gầm cao phát triển từ dòng Vesta. Xe có kiểu dáng lai giữa station wagon và crossover, với các chi tiết ốp thân xe, khoảng sáng gầm cao hơn bản sedan và định hướng sử dụng đa dụng hơn. Theo thông tin được công bố, xe có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.445 x 1.785 x 1.522mm. Về chiều dài, mẫu xe này tương đương các xe hatchback hạng C như Mazda3; nếu so trong nhóm xe gầm cao, kích thước của Vesta SW Cross tiệm cận nhóm B+ như Toyota Corolla Cross.

Thông số trên website Lada cho thấy Vesta SW Cross tại Nga có nhiều tùy chọn động cơ, gồm bản 1.6L công suất 106 mã lực đi kèm hộp số sàn 5 cấp, bản 1.8L công suất 122 mã lực đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động. Xe dùng lốp 205/50 R17, khoang hành lý có dung tích 480 lít ở cấu hình chở khách và 825 lít khi mở rộng không gian chứa đồ.

Lada Vesta có kiểu dáng khá đặc biệt khi lai giữa Station Wagon (còn gọi là Estate) với Crossover

Dù từng xuất hiện tại Việt Nam từ giữa năm 2025, Lada đến nay vẫn chưa chính thức mở bán. Theo nhiều nguồn tin, lô xe Lada nhập về Việt Nam từ tháng 5.2025 gồm các mẫu Niva, Granta và Vesta. Đến tháng 8.2025, đại diện Lada tại Việt Nam cho biết các mẫu xe đã hoàn tất thủ tục đăng kiểm, nhưng sang năm 2026 việc mở bán vẫn chưa được thực hiện.

Một số nguồn tin không chính thức cho rằng khó khăn nằm ở khâu phân phối khi lô xe này nhận phản hồi không quá tích cực, đến từ việc các xe chủ yếu trang bị hộp số tay - trang bị không được ưa chuộng tại Việt Nam. Đơn vị nhập khẩu cũng đã có phản hồi về hãng và đang chờ được giải quyết.