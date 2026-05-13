Một mặt hàng quen thuộc bất ngờ 'bay màu', chính phủ quốc gia này phải lập tức vào cuộc làm rõ tình hình

Hữu Bách | 13-05-2026 - 14:33 PM | Thị trường

Nhiều người ngỡ ngàng khi đi siêu thị Nhật khi mặt hàng quen thuộc bỗng chỉ còn màu trắng đen.

Calbee - hãng sản xuất snack lớn nhất Nhật Bản cho biết sẽ tạm thời chuyển 14 sản phẩm sang bao bì đen trắng do nguồn cung mực in gốc dầu mỏ bị ảnh hưởng bởi chiến sự Trung Đông.

Theo Financial Times, gián đoạn dòng chảy dầu từ Vùng Vịnh khiến giá nguyên liệu sản xuất mực in tăng mạnh, tạo ra hiện tượng được gọi là “ink-flation” (lạm phát mực in). Động thái của Calbee sẽ bắt đầu từ ngày 25/5 nhằm duy trì nguồn cung sản phẩm cho người tiêu dùng.

Các hình ảnh đầy màu sắc trên bao bì snack, bao gồm linh vật “Potato Boya” nổi tiếng của hãng, sẽ bị loại bỏ. Dòng ngũ cốc Frugra với tông đỏ đặc trưng cũng nằm trong diện bị cắt giảm màu sắc.

Những sản phẩm nổi tiếng như khoai tây chiên vị muối nhạt, Consommé Punch hay rong biển muối đều sẽ chuyển sang thiết kế tối giản trắng đen.

Tuy nhiên, động thái này lập tức gây tranh cãi tại Nhật Bản. Chính phủ nước này khẳng định nguồn cung mực in, nhựa tổng hợp và naphtha (nguyên liệu hóa dầu dùng sản xuất mực in, bao bì nhựa) vẫn ổn định dù eo biển Hormuz bị phong tỏa. Nhật Bản hiện phụ thuộc hơn 90% dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông.

Phó Chánh văn phòng Nội các Kei Sato cho biết chính phủ “chưa nhận được báo cáo nào về tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng” và sẽ làm việc với Calbee để hiểu rõ tình hình.

Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là chiêu marketing nhằm tạo chú ý trước khi tăng giá sản phẩm. Nhà phân tích bán lẻ Akihito Nakai nhận xét việc chủ động chuyển sang bao bì trắng đen là “cách rất khéo để biến khủng hoảng thành cơ hội quảng bá thương hiệu”.

Không chỉ Calbee, nhiều doanh nghiệp Nhật cũng bắt đầu tìm cách cắt giảm chi phí bao bì. Lawson đang xem xét thu nhỏ chai nước thương hiệu riêng để giảm nhựa, trong khi nhiều hãng nước giải khát cân nhắc thu hẹp nhãn chai xuống còn 1/4 kích thước hiện tại.

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

