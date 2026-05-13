Chuyển từ xe xăng sang xe VinFast, người dùng nhận định: “Ít vào xưởng hơn, chi phí nhẹ hơn hẳn”

Chi phí hợp lý, thời gian bảo dưỡng thưa hơn

"Trước đây mỗi lần mang xe đi bảo dưỡng là tôi chuẩn bị sẵn tinh thần mất cả ngày. Nhưng từ khi chuyển sang dùng xe VinFast, mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn", anh Minh Tuấn, một chủ xe VF 8 tại Đồng Nai, chia sẻ trải nghiệm khác biệt sau hơn một năm sử dụng.

Câu chuyện của anh Tuấn không phải là cá biệt. Những năm gần đây, trải nghiệm hậu mãi đang trở thành điểm cộng rõ rệt với người dùng xe VinFast.

Nhờ cấu tạo động cơ đơn giản, các hạng mục cần kiểm tra, thay thế trên xe điện ít hơn hẳn xe xăng nên quy trình bảo dưỡng diễn ra nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

"Xe xăng trước đây của tôi mỗi lần bảo dưỡng phải thay đủ thứ, từ dầu máy, lọc gió đến bugi, tốn vài triệu đồng một lần. Mốc lớn có khi tới cả chục triệu. Giờ đi xe điện gần như không còn những khoản đó nữa, chi phí giảm thấy rõ", anh Tuấn khẳng định.

Trong khi các dòng xe xăng thường phải đi bảo dưỡng mỗi 5.000 km, với các dòng xe VinFast, mốc bảo dưỡng định kỳ lên tới 15.000 km. Điều này không chỉ giảm số lần phải vào xưởng mà còn giúp người dùng chủ động hơn trong kế hoạch sử dụng xe.

Anh Hoàng Nam, một tài xế dịch vụ chạy Herio Green tại Long An cho biết, với người chạy xe dịch vụ, thời gian là tiền bạc. Vì vậy khi dùng xe xăng, mỗi tháng đều đặn phải vào xưởng một lần, coi như mất một ngày kiếm tiền. Từ khi chuyển qua Herio Green, vài tháng anh mới cần vào xưởng bảo dưỡng định kỳ, chi phí chỉ tầm 400.000 – 500.000 đồng/lần, mốc lớn cũng chỉ khoảng 1 triệu đồng. Hiện tại, dù đã qua mốc 100.000 km từ lâu, nhưng chiếc xe của anh vẫn chưa phát sinh bất kỳ sự cố nào, chỉ thay lốp xe, lọc gió.

Mạng lưới dịch vụ tạo lợi thế "khó bắt kịp" cho VinFast

Yếu tố quan trọng hơn khiến ngày càng nhiều người dùng gắn bó với VinFast còn là độ phủ xưởng dịch vụ vượt trội so với các thương hiệu khác. Nếu những tên tuổi đã ở Việt vẫn chỉ sở hữu số lượng xưởng dịch vụ ở mức vài chục điểm, VinFast đã phát triển mạng lưới hơn 400 xưởng tại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Hệ thống của VinFast không chỉ tập trung ở các đô thị lớn mà còn vươn tới nhiều khu vực tỉnh, vùng ven. Điều này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chính hãng mà không cần di chuyển xa.

"Trước đây tôi sử dụng xe một thương hiệu nước ngoài, do không có điểm dịch vụ ở Hải Phòng nên mỗi lần sửa xe, bảo dưỡng là phải chạy lên tận Hà Nội. Đổi sang xe VinFast là thấy khác hẳn, trung tâm thành phố hay ở xã huyện đều có", anh Đình Quý, một chủ xe VF 9 ở phường Gia Viên ghi nhận.

Không chỉ dừng ở độ phủ, cách vận hành tại các xưởng dịch vụ cũng được thiết kế đồng bộ về chất lượng. Từ quy trình tiếp nhận xe, tư vấn, báo giá đến thời gian hoàn thành đều được thông tin minh bạch tới khách hàng. Đặc biệt, VinFast là hãng hiếm hoi trên thị trường hiện nay có chính sách hỗ trợ khách hàng trường hợp thời gian sửa chữa quá mức cam kết. Trường hợp sửa pin/động cơ, khách hàng sẽ được sắp xếp cho mượn pin/xe để yên tâm di chuyển, không làm gián đoạn công việc.

"Có lần xe tôi bị va chạm, phải nằm xưởng, còn được hãng sắp xếp một chiếc VF 7 để đi lại trong hai tuần. Nhờ vậy mà tôi có dịp được trải nghiệm dòng xe cao cấp hơn", chị Hải Hà, chủ xe VF 5 ở Hà Nội cho biết.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều thương hiệu gia nhập thị trường Việt Nam, dịch vụ hậu mãi không chỉ là câu chuyện sửa chữa, bảo dưỡng mà còn là điểm kết nối giữa người dùng và hệ sinh thái sản phẩm.

Việc đầu tư vào mạng lưới xưởng dịch vụ vì thế trở nên đặc biệt quan trọng để một thương hiệu chiếm cảm tình và giữ chân khách hàng lâu dài. Theo giới quan sát, đây cũng là lợi thế nổi bật của VinFast mà các thương hiệu trên thị trường khó theo kịp.