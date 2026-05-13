Đột kích 3 địa điểm, công an phát hiện đường dây sản xuất cà phê giả, tịch thu gần 600 kg bột cùng hàng nghìn bao bì

Ngày 11/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả với quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP.HCM.

Theo cơ quan công an, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 3 địa điểm liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê giả tại Quảng Trị và TP.HCM. Song song với đó, lực lượng chức năng cũng truy xét thêm hàng chục điểm tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, trú tại TP.HCM) là đối tượng cầm đầu đường dây. Hai người liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1988, em gái Thành) và bà Lê Thị Định (SN 1962, mẹ của Thành, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Tiến hành khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả, cùng hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ hoạt động pha trộn, đóng gói và sản xuất hàng giả.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ quy mô hoạt động, đường đi của hàng hóa cũng như các đối tượng liên quan trong đường dây.

Đáng chú ý, đây không phải là vụ việc duy nhất liên quan đến sản xuất cà phê giả bị phát hiện thời gian gần đây. Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã khởi tố vụ án hình sự về tội “sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty CP Detech Konnai, có địa chỉ tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng tại doanh nghiệp này đã tổ chức sản xuất và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm cà phê hòa tan giả mạo thương hiệu “Rock - Cafe Muối - Vietnamese Salted Instant Coffee”.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp nhà máy, lực lượng chức năng thu giữ 12.566 hộp cà phê thành phẩm, tương đương gần 200.000 gói cà phê nhỏ, cùng hơn 25.000 gói chưa đóng hộp. Các sản phẩm mang nhiều nhãn hiệu như “Cafe Muối Rock”, “Cafe dừa Chill”, “Cafe nhân sâm LIFE”, “Cafe sữa Boost”...

Ngoài số lượng lớn thành phẩm, công an còn phát hiện nhiều nguyên liệu, máy móc và thiết bị phục vụ dây chuyền sản xuất hàng giả.

Theo cơ quan chức năng, tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, đặc biệt là cà phê và đồ uống, đang có diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý chuộng hàng giá rẻ, bán mạnh qua nền tảng trực tuyến và sử dụng bao bì, nhãn mác gần giống sản phẩm thật để đánh lừa người tiêu dùng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua các sản phẩm thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc, đặc biệt là hàng bán trên mạng với mức giá thấp bất thường. Đồng thời, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần được giám sát chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.