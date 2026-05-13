Không phải Mazda CX-5, 'vua doanh số' xe xăng tháng 4 tại Việt Nam lại là cái tên từng nhiều lần lép vế trước Xpander

Thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận xu hướng giảm doanh số của các mẫu xe xăng trong tháng 4/2026, sau giai đoạn mua sắm sôi động đầu năm. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng chững lại khiến lượng xe bán ra đồng loạt đi xuống ở nhiều thương hiệu lớn.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và Hyundai Thành Công, tổng doanh số xe xăng trong tháng 4 đạt 35.841 chiếc. Trong đó, các thương hiệu ô tô thành viên VAMA bán được 31.937 xe, giảm 17% so với tháng trước. Riêng Hyundai TC đạt doanh số 3.904 xe, giảm 14,1%.

Ở nhóm thành viên VAMA, phân khúc xe du lịch đạt doanh số 21.284 chiếc, xe thương mại đạt 9.805 chiếc, trong khi xe chuyên dụng đạt 848 chiếc. Diễn biến này cho thấy sức mua của thị trường đã chậm lại đáng kể.

Dù thị trường chung suy giảm, bảng xếp hạng 10 mẫu xe xăng bán chạy nhất tháng 4 lại chứng kiến biến động lớn. Đáng chú ý nhất là việc Toyota chiếm giữ hai vị trí dẫn đầu toàn thị trường.

10 xe xăng bán chạy nhất tháng 4/2026

Mẫu MPV Toyota Veloz Cross bất ngờ vươn lên đứng đầu với doanh số 1.503 xe, tăng hơn gấp đôi so với tháng trước. Đây được xem là diễn biến đáng chú ý nhất của thị trường ô tô tháng 4 bởi Veloz Cross trước đó thường xuyên lép vế trước đối thủ trực tiếp là Mitsubishi Xpander.

Đứng ở vị trí thứ hai là Toyota Yaris Cross với doanh số đạt 1.344 chiếc. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander tụt xuống vị trí thứ ba với 1.273 xe bán ra, giảm gần 500 chiếc so với tháng trước.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mitsubishi Xforce (1.250 xe), Mazda CX-5 (1.177 xe), Ford Territory (934 xe) và Ford Ranger (933 xe). Đáng chú ý, Ford Ranger cũng giảm mạnh doanh số khi từ mức 1.449 xe trong tháng 3 xuống còn 933 xe trong tháng 4.

Ba vị trí cuối cùng trong top 10 thuộc về Toyota Vios (750 xe), Kia Seltos (742 xe) và Honda CR-V (706 xe).

Toyota Veloz Cross dẫn đầu danh sách xe xăng bán chạy là sự bất ngờ lớn nhất trong tháng 4 vừa qua.

Điểm đặc biệt dễ nhận thấy trong bảng xếp hạng này là không có bất kỳ đại diện nào đến từ thương hiệu Hàn Quốc lớn là Hyundai lọt top, dù trước đó, các mẫu xe xăng như Tucson hay Creta luôn bán khá ổn.

Sự vươn lên của hai mẫu xe Toyota chủ yếu đến từ chính sách bán hàng được triển khai trong tháng 4. Từ ngày 1 đến ngày 30/4/2026, Toyota áp dụng nhiều chương trình ưu đãi lớn nhằm kích cầu tiêu dùng.

Với Toyota Veloz Cross, khách hàng được hỗ trợ khoản tiền tương đương 100% lệ phí trước bạ. Đồng thời, hãng còn tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ và áp dụng mức lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên.

Tổng giá trị ưu đãi quy đổi cho mẫu xe này dao động từ 73 đến 75 triệu đồng. Qua đó đưa mức giá của mẫu xe này hạ xuống còn khoảng từ 560 triệu đến 590 triệu đồng. Đây là một mức giá có thể nói là dễ tiếp cận cho mẫu xe gia đình 7 chỗ như Veloz. Từ đó cũng gia tăng sức cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander trong phân khúc MPV phổ thông.

Trong khi đó, Toyota Yaris Cross cũng được áp dụng chính sách hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Giá trị ưu đãi quy đổi đạt khoảng 33 đến 37 triệu đồng tùy phiên bản. Cả phiên bản động cơ xăng và hybrid đều nằm trong diện được áp dụng khuyến mại.

Việc giảm trực tiếp chi phí mua xe đã tác động rõ rệt tới quyết định của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường chung đang chững lại. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp hai mẫu xe Toyota đạt mức doanh số tăng mạnh giữa lúc phần lớn các mẫu xe khác đều suy giảm.