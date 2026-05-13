Thủ tướng Thái Lan bất ngờ lái xe ba bánh bán rong: Hơn 4 triệu hộ gia đình sắp nhận tin vui lớn

Sự kiện diễn ra ngày 12/5 tại Nhà Chính phủ Thái Lan với sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun cùng nhiều thành viên nội các.

Xuất hiện tại sự kiện cùng Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun và nhiều thành viên nội các, ông Anutin mặc áo vest mang biểu tượng của chương trình và tự điều khiển một chiếc xe bán hàng rong ba bánh có thùng hàng bên cạnh, chở Bộ trưởng Thương mại di chuyển từ tòa nhà Santi Maitri tới tòa Thai Khu Fah để chính thức khởi động chiến dịch.

Hình ảnh người đứng đầu chính phủ Thái Lan trực tiếp lái xe bán hàng lưu động nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và mạng xã hội nước này, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục là vấn đề được người dân quan tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Anutin cho biết mục tiêu của chương trình là giúp người dân tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá thấp hơn thị trường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

“Hàng hóa ở đây rẻ hơn giá thị trường thông thường. Tôi muốn tất cả người dân Thái Lan biết rằng họ có thể mua hàng với giá thấp hơn các cửa hàng bách hóa hay siêu thị, trong khi chất lượng, hương vị, thành phần và mọi tiêu chuẩn khác vẫn được giữ nguyên,” ông nói.

Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng nhấn mạnh chiến dịch nhận được sự phối hợp của nhiều doanh nghiệp và nhà phân phối lớn nhằm giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho người dân giữa lúc nền kinh tế vẫn chịu nhiều áp lực từ lạm phát và chi phí sinh hoạt.

Theo kế hoạch, chương trình “Người Thái giúp người Thái: Xe bán hàng lưu động giảm giá hỗ trợ người dân” sẽ được triển khai trên toàn quốc từ ngày 15/5 đến 14/6.

Hàng tiêu dùng giá ưu đãi sẽ được phân phối thông qua mạng lưới hơn 3.800 xe bán hàng lưu động, 946 điểm bán cấp tỉnh và cấp huyện, cùng 129 cửa hàng cộng đồng trên khắp Thái Lan. Ngoài ra, hệ thống điểm dịch vụ của Bưu điện Thái Lan cũng tham gia phân phối hàng hóa trong chiến dịch này.

Dự án được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại và Bộ Kinh tế & Xã hội số Thái Lan cùng nhiều doanh nghiệp tư nhân.

Chính phủ Thái Lan cho biết chiến dịch hướng tới mục tiêu hỗ trợ hơn 4 triệu hộ gia đình trên toàn quốc, đặc biệt là người dân ở các khu vực vùng sâu vùng xa — nơi việc tiếp cận hàng hóa giá rẻ còn nhiều khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, 14 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu từ 12 doanh nghiệp sẽ được bán với giá ưu đãi, bao gồm dầu cọ, gạo, chất tẩy rửa và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Để khuyến khích các tiểu thương tham gia, chính phủ Thái Lan cũng triển khai hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho các xe bán hàng lưu động thông qua thẻ nhiên liệu của PTT. Mức hỗ trợ được chia theo loại phương tiện, từ xe máy bán hàng, xe ba bánh đến xe bán tải lưu động.

Ngoài hỗ trợ nhiên liệu, các đơn vị tham gia còn được cấp bộ hàng hóa ban đầu để triển khai bán hàng tại cộng đồng.

Chính phủ yêu cầu tất cả tiểu thương tham gia phải bán đúng mức giá quy định và niêm yết giá công khai nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận hàng hóa giá rẻ thực sự, đồng thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ hoặc tăng giá trục lợi.