Hãng vừa vào Việt Nam sắp làm siêu xe gần 1.000 mã lực: Động cơ V8 hybrid 'học' Porsche 911 Turbo, bổ sung cả Emira mạnh nhất lịch sử

Lotus Cars vừa chính thức xác nhận sẽ ra mắt siêu xe hybrid V8 hoàn toàn mới vào năm 2028, đánh dấu bước ngoặt lớn khi hãng dần rời xa chiến lược “chỉ làm xe điện” từng được công bố trước đây. Mẫu xe mới hiện có tên mã Type 135 và nhiều khả năng sẽ hồi sinh cái tên huyền thoại Lotus Esprit - dòng xe từng biến mất khỏi danh mục Lotus từ năm 2004.

Đây được xem là động thái gây bất ngờ lớn bởi chỉ vài năm trước, Lotus còn khẳng định sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện. Tuy nhiên trong kế hoạch phát triển mới mang tên Focus 2030, hãng nay lại chuyển hướng sang chiến lược đa hệ truyền động gồm hybrid và điện.

Lotus cho biết sẽ ra mắt một siêu xe hybrid, có tên mã là Type 135, vào năm 2028. Ảnh minh họa: Lotus

Siêu xe Lotus mới sẽ có động cơ V8 và ống xả thật

Lotus hiện chưa công bố nhiều thông tin kỹ thuật, nhưng hãng đã tung ảnh teaser hé lộ phần đuôi xe với thiết kế rất giống concept Lotus Theory 1 ra mắt năm 2024. Xe sở hữu cụm đèn hậu LED thanh mảnh đặt phía trên hai ống xả tròn cỡ lớn, trong khi dòng chữ LOTUS màu vàng nổi bật xuất hiện ở trung tâm.

Khác với hypercar điện Lotus Evija, Type 135 sẽ sử dụng động cơ V8 hybrid với công suất vượt mức 986 mã lực (1.000 PS). Dù vậy, Lotus chưa tiết lộ nguồn gốc động cơ V8 mới. Hiện tại, Mercedes-AMG đang cung cấp động cơ 4 xi-lanh cho Lotus Emira và được cho là ứng viên sáng giá nhất. AMG hiện cũng đang phát triển động cơ V8 trục khuỷu phẳng thế hệ mới dựa trên nền tảng dùng cho Mercedes-Benz S-Class.

Ngoài AMG, Toyota cũng có thể là đối tác tiềm năng. Thương hiệu Nhật Bản hiện cung cấp động cơ V6 cho Emira và vừa giới thiệu hệ truyền động hybrid V8 tăng áp kép GR. Tuy nhiên, cấu hình này hiện mới đạt khoảng 641 mã lực.

Theory 1 Concept có thể là bản xem trước của mẫu siêu xe mới. Ảnh: Lotus

Không phải hybrid sạc điện để giữ “chất Lotus”

Theo Autocar, Type 135 nhiều khả năng sẽ sử dụng hybrid thông thường thay vì hybrid sạc điện nhằm tối ưu trọng lượng. Điều này đồng nghĩa mẫu xe mới sẽ đi theo hướng tương tự Chevrolet Corvette E-Ray hay Porsche 911 Turbo, thay vì cấu hình plug-in hybrid kiểu Ferrari 296 GTB.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy Lotus đang cố gắng quay lại triết lý cốt lõi từng làm nên tên tuổi hãng: xe nhẹ, cảm giác lái thuần chất và tập trung vào người cầm vô-lăng. Trong vài năm qua, Lotus bị nhiều fan đánh giá là xa rời bản sắc khi tập trung vào SUV và sedan điện cỡ lớn như Lotus Eletre X hay Lotus Emeya.

Emira sắp có bản mạnh và nhẹ nhất lịch sử

Không chỉ siêu xe mới, Lotus cũng xác nhận sẽ tiếp tục đầu tư cho Emira. Hãng cho biết trong vài tuần tới sẽ ra mắt phiên bản Emira mạnh nhất và nhẹ nhất từng được sản xuất.

Lotus Emira trong sự kiện ra mắt ở thị trường Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc

Song song với đó, Lotus vẫn phát triển xe điện. Trong ngắn hạn, hãng đặt mục tiêu doanh số với tỷ lệ khoảng 60% hybrid và 40% xe điện thuần.

Một phần quan trọng trong kế hoạch này là hệ truyền động X-Hybrid 2.0L công suất 939 mã lực vừa ra mắt trên Lotus Eletre X tại Trung Quốc. Phiên bản hybrid này sẽ được bán tại châu Âu vào cuối năm nay bên cạnh bản EV hiện tại. Tuy nhiên, sedan Emeya sẽ tiếp tục chỉ có cấu hình thuần điện.

Eletre X với hệ truyền động X-Hybrid 2.0L mạnh 939 mã lực. Ảnh: Lotus

Mỹ gần như “cấm cửa” SUV điện Lotus

Lotus cũng xác nhận thị trường Mỹ sẽ khó có cơ hội tiếp cận Eletre và Emeya do mức thuế cao áp lên xe nhập khẩu từ Trung Quốc. Thay vào đó, hãng sẽ chỉ tập trung bán các dòng xe thể thao tại đây.

Trong khi đó, Eletre đã bắt đầu được đưa tới Canada sau khi thuế nhập khẩu được nới lỏng, nhưng chưa rõ Emeya có được phân phối hay không.

“Chúng tôi ám ảnh với kỹ thuật, hiệu suất và việc tạo ra những chiếc xe dành cho người lái - đó là điều sẽ giúp Lotus phát triển”, CEO tập đoàn Lotus Qingfeng Feng chia sẻ về kế hoạch Focus 2030.