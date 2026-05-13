Khoan sâu hơn 2.000m, phát hiện mỏ dầu khí dày hơn 70m, vẫn còn 160m dầu tiềm năng đang 'mắc kẹt'

Như Quỳnh | 13-05-2026 - 14:59 PM | Thị trường

Tầng chứa có tổng chiều dày 76,6m, trong đó khoảng 38m được xác định là lớp dầu khí chứa, tương đương tỷ lệ chứa hydrocarbon khoảng 50%.

Trillion Energy International cho biết đã phát hiện dầu nhẹ tại giếng thăm dò Çetinkaya-1 (C-1) ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó đánh dấu bước chuyển trọng tâm sang hoạt động thăm dò dầu khí quy mô lớn sau khi kết quả khoan xác nhận sự hiện diện của nhiều tầng chứa hydrocarbon.

Theo Trillion Energy, giếng C-1 nằm trên lô M47C3,C4 thuộc tỉnh Şırnak đã phát hiện dầu nhẹ có độ API 32,4° trong các tầng chứa cacbonat thuộc nhóm Beloka và Mardin có niên đại từ kỷ Phấn trắng.

Kết quả ghi địa vật lý và phân tích giếng khoan cho thấy tầng chứa có tổng chiều dày 76,6m, trong đó khoảng 38m được xác định là lớp dầu khí chứa, tương đương tỷ lệ chứa hydrocarbon khoảng 50%. Công ty cũng cho biết các lớp dầu khí liên quan đến hệ thống nứt gãy có chiều dày hiệu dụng từ 36 đến 38,5m. Độ bão hòa nước trung bình đạt khoảng 25%.

Đáng chú ý, một đoạn chứa dầu dài khoảng 7m ghi nhận độ rỗng lên tới 8,1% cùng độ bão hòa nước thấp chỉ 8%, hàm ý độ bão hòa dầu vượt 90%.

Công ty cho biết các thử nghiệm kích thích axit với quy mô 30 thùng cùng chương trình lấy mẫu đã xác nhận khả năng dẫn dòng của hệ thống nứt gãy, đồng thời thu được dầu nhẹ có độ API 32,4°. Trong chiến dịch lấy mẫu cuối cùng, hàm lượng dầu đạt khoảng 36%.

Tuy nhiên, hoạt động khoan đã phải dừng lại ở độ sâu 2.455m do hiện tượng mất tuần hoàn khí. Theo Trillion Energy, điều này khiến một phần đáng kể của tầng chứa mục tiêu ở độ sâu từ 250 đến 350m chưa được thăm dò đầy đủ. Công ty ước tính vẫn còn hơn 160m tầng chứa dầu chưa được khai thác.

Báo cáo kỹ thuật cũng cho thấy sự hiện diện của nhiều tầng chứa hydrocarbon xếp chồng trong các cấu trúc Beloka và Derdere. Trong đó, một đoạn chứa dầu khí dày khoảng 13m tại khu vực A hiện vẫn chưa được khoan thăm dò và được xác định là mục tiêu ưu tiên trong ngắn hạn.

Trong giai đoạn tiếp theo, Trillion Energy dự kiến khoan thêm một giếng phụ nhằm tiếp cận phần đỉnh cấu trúc của khu vực North Lead, nơi cao hơn khoảng 75–100m so với vị trí hiện tại. Công ty kỳ vọng khu vực này có thể chứa cột hydrocarbon dày hơn.

Theo doanh nghiệp, giếng C-1 hiện được khoan tại sườn phía đông của cấu trúc North Lead, gần điểm tràn của bẫy địa chất, cho thấy mới chỉ một phần của hệ thống hydrocarbon được khai thác.

Lô M47C3,C4 nằm cách mỏ dầu trên bờ lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ là Şehit Aybüke Yalçın Oil Field khoảng 11 km về phía đông nam. Mỏ này cũng khai thác dầu từ các tầng chứa cacbonat tương tự.

Trillion Energy cho rằng các đặc tính của tầng chứa tại C-1, bao gồm dầu nhẹ và cơ chế dòng chảy qua hệ thống nứt gãy, có nhiều điểm tương đồng với các mỏ đang khai thác trong khu vực, qua đó củng cố tiềm năng thương mại của phát hiện North Lead.


