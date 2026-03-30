Giá xe máy Honda giảm mạnh đầu năm 2026

Báo cáo bán hàng mới nhất từ Honda Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 đang cho thấy một bức tranh khá ảm đạm khi lượng xe tiêu thụ sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, trong tháng 2 năm 2026, hãng xe Nhật Bản chỉ giao được hơn 156 nghìn chiếc đến tay khách hàng, bốc hơi gần 60 nghìn xe so với tháng đầu năm. Nếu làm một phép so sánh với thời kỳ đỉnh cao mua sắm cận Tết vào tháng 12 năm 2025, lượng xe bán ra đã sụt giảm đến hơn 40%.

Đáng chú ý hơn, sự sụt giảm này không chỉ đơn thuần là hiện tượng dội chợ mang tính mùa vụ sau kỳ nghỉ lễ dài ngày. Nhìn vào chuỗi số liệu trong ba năm gần đây, doanh số lũy kế hai tháng đầu năm của Honda đang tạo thành một biểu đồ đi xuống rõ rệt, từ mức 422 nghìn xe của năm 2024 tụt xuống chỉ còn khoảng 372 nghìn xe vào cùng kỳ năm nay. Với vị thế thống trị hơn 80% thị phần, cú trượt dài của Honda chính là thước đo phản ánh chân thực nhất sự chững lại của cả ngành công nghiệp xe máy chạy xăng tại Việt Nam.

Theo ghi nhận tại các đại lý, cuối tháng 3/2026, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe, đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng. Đơn cử như mẫu xe máy Vision bản cao cấp đang được đại lý tại Hà Nội bán ra với giá chỉ 31 triệu đồng, thấp hơn niêm yết 500.000 đồng.

Ở mảng xe số giá rẻ, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.

Về phần mình, mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner R vẫn đang 'dò đáy mới'. Giá xe Winner X trên thị trường chỉ dao động từ 38,5 - 44 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng gần 10 triệu đồng. Đây là mức giá hiếm gặp với xe máy Honda.

Trái ngược hoàn toàn với sự hụt hơi của xe máy xăng truyền thống, phân khúc xe máy điện lại đang chứng kiến một cuộc bứt tốc ngoạn mục. Lấy VinFast làm minh chứng điển hình, hãng xe thuần Việt này đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự khi bán ra hơn 406 nghìn chiếc xe máy điện trong năm 2025, đánh dấu mức tăng trưởng khủng khiếp lên tới 473% so với năm trước đó.

Sự chuyển dịch này không phải là trào lưu nhất thời mà xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dùng đô thị, những người đang ngày càng tính toán kỹ lưỡng hơn về chi phí vận hành, giá xăng biến động và mong muốn sở hữu các phương tiện di chuyển xanh. Khảo sát thực tế tại các đại lý xe điện ngay trong những tháng đầu năm 2026 cũng cho thấy sức nóng chưa hề hạ nhiệt, lượng khách hàng đến tham khảo và chốt cọc mua xe vẫn tăng đều đặn bất chấp đây là thời điểm thị trường xe hai bánh thường rơi vào trạng thái ngủ đông.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của xe điện đang từng bước định hình lại toàn bộ cấu trúc thị trường phương tiện hai bánh tại Việt Nam. Chỉ trong vòng một năm, tỷ trọng đóng góp của xe máy điện trên tổng quy mô thị trường đã nhảy vọt từ mức khiêm tốn 2,6% lên mốc 13 đến 14%. Mặc dù các chuyên gia trong ngành vẫn nhận định rằng sự sụt giảm doanh số của xe máy xăng ở thời điểm hiện tại chịu nhiều tác động từ yếu tố chu kỳ mua sắm, nhưng không thể phủ nhận sức ép khổng lồ mà các dòng xe thân thiện với môi trường đang tạo ra. Với tốc độ tăng trưởng phi mã và sự thay đổi rõ rệt trong tư duy lựa chọn phương tiện của người tiêu dùng, khoảng cách an toàn giữa xe xăng và xe điện chắc chắn sẽ bị thu hẹp với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với những dự báo trước đây.