Việt Nam vừa đón tin vui cùng lúc từ Mỹ và Trung Quốc

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ hạt dinh dưỡng tăng cao trên toàn cầu, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, củng cố vị thế là quốc gia chế biến và cung ứng nhân điều hàng đầu thế giới.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu gần 75.000 tấn hạt điều, thu về hơn 513 triệu USD, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả nối tiếp xu hướng khởi sắc từ tháng 1, khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ các loại hạt dinh dưỡng tại nhiều quốc gia.

Động lực tăng trưởng đến từ cả yếu tố mùa vụ lẫn năng lực của doanh nghiệp trong nước. Thời điểm đầu năm thường ghi nhận nhu cầu nhập khẩu cao từ các thị trường lớn, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động nguồn hàng và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, qua đó tận dụng hiệu quả cơ hội thị trường.

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ tiếp tục là điểm đến lớn nhất của hạt điều Việt Nam. Trong hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt trên 120 triệu USD, chiếm khoảng 1/4 tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành. Đà tăng trưởng tại Hoa Kỳ vẫn duy trì ổn định nhờ nhu cầu tiêu thụ cao và xu hướng ưa chuộng các sản phẩm dinh dưỡng có nguồn gốc thực vật.

Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc cũng là những thị trường quan trọng, lần lượt chiếm khoảng 21% và hơn 10% tổng kim ngạch. Tuy nhiên, xuất khẩu sang EU trong tháng 2 có dấu hiệu chững lại so với tháng trước, phản ánh sự biến động ngắn hạn về nhu cầu và đơn hàng tại khu vực này.

Ở chiều ngược lại, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một điểm sáng mới. Lượng xuất khẩu sang khu vực này tăng mạnh so với cùng kỳ, dù quy mô vẫn còn khiêm tốn. Xu hướng này cho thấy nỗ lực đa dạng hóa thị trường của doanh nghiệp Việt Nam đang dần phát huy hiệu quả, giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Dù ghi nhận kết quả tích cực, ngành điều Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Xung đột địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến chi phí logistics, đặc biệt là các tuyến vận tải đến Mỹ và châu Âu – hai thị trường xuất khẩu chủ lực.

Ngoài ra, biến động tỷ giá USD/VND cũng tác động trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiệp xuất khẩu. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc quản trị rủi ro tài chính, đồng thời tối ưu chi phí để duy trì biên lợi nhuận.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), ngành điều đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 5 tỷ USD trong năm 2026. Hiện Việt Nam đang cung ứng tới khoảng 80% lượng nhân điều xuất khẩu toàn cầu – một lợi thế lớn để tiếp tục mở rộng thị phần.

Trong thời gian tới, triển vọng của ngành điều được đánh giá vẫn tích cực nhờ nhu cầu tiêu dùng ổn định và xu hướng sử dụng thực phẩm lành mạnh trên thế giới. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và thích ứng linh hoạt với các biến động từ bên ngoài.