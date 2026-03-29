Nhà hàng sushi trong nhóm ‘khó tính’ nhất thế giới dùng cá tra Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cuối năm 2025, một cột mốc đáng chú ý với ngành cá tra Việt Nam khi lần đầu tiên sản phẩm được đưa vào thực đơn của Kura Sushi - một trong những chuỗi sushi băng chuyền lớn nhất Nhật Bản (hơn 550 nhà hàng).

Nhật Bản vốn được xem là một trong những thị trường khó tính nhất thế giới đối với thủy sản nhập khẩu, cả về tiêu chuẩn chất lượng và văn hóa tiêu dùng, kết quả trên có ý nghĩa vượt ngoài yếu tố thương mại đơn thuần.

Cá tra Việt Nam từng bước vượt qua những rào cản tại Nhật Bản - nơi vốn ưu tiên các loài hải sản và cá đánh bắt tự nhiên.

Bước tiến trên cho thấy cá tra Việt Nam đã từng bước vượt qua những rào cản khắt khe và lớn nhất tại thị trường Nhật, sự chấp nhận của người tiêu dùng với loại cá nuôi nước ngọt, nơi vốn ưu tiên các loài hải sản và cá đánh bắt tự nhiên.

Theo VASEP, có kết quả trên, doanh nghiệp cá tra Việt Nam đã phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về cảm quan và an toàn thực phẩm . Quy trình nuôi và chế biến được kiểm soát chặt chẽ, các chỉ tiêu vi sinh được duy trì ở mức rất thấp… Đạt các tiêu chuẩn trên đã tạo nền tảng cho việc nâng cao uy tín và hình ảnh cá tra Việt tại thị trường Nhật Bản và quốc tế.

Năm 2025, xuất khẩu cá tra Việt Nam vượt mốc 2 tỷ USD, trong đó xuất sang Nhật Bản đạt 46 triệu USD (tăng 15% so với năm 2024). Hai tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá tra sang thị trường Nhật đạt 8 triệu USD, tăng 43% so cùng kỳ 2025. Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng Nhật Bản đang dần cởi mở hơn với cá tra Việt, với các sản phẩm đa dạng hơn.

VASEP đánh giá, dư địa cho cá tra Việt tại thị trường Nhật còn rất lớn, do cá tra hiện chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng tiêu thụ thủy sản tại đây. Dù chưa phải thị trường lớn về kim ngạch, nhưng Nhật có thể đóng vai trò định vị quan trọng đối với cá tra Việt, nâng cao uy tín và hình ảnh của ngành cá tra trên phạm vi toàn cầu.

Hai tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 331 triệu USD, tăng 28% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là điểm đến lớn nhất với kim ngạch 94 triệu USD, tăng 86%; tiếp đến với thị trường Mỹ, Brazil…

Tuy nhiên, thời gian tới, theo VASEP, xuất khẩu cá tra của Việt Nam tiềm ẩn một số thách thức. Tại EU, nguồn cung các loại cá thịt trắng đang thiếu hụt, nhưng Trung Quốc và Brazil đang đẩy mạnh xuất khẩu cá rô phi vào khu vực này, cạnh tranh hơn với cá tra Việt. Chiến sự tại Trung Đông làm tăng nguy cơ gián đoạn các tuyến vận tải biển, kéo theo chi phí logistics tăng cao, ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu, tiến độ giao hàng...