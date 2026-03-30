Sáng nay, giá dầu thế giới vượt 115 USD/thùng khi lực lượng Houthi tham chiến, Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông

Giá dầu tăng mở đầu phiên Chủ nhật khi một số quan chức Trung Đông tập trung tại Islamabad để thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang nhằm chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Giá dầu Brent đạt 115,73 đô la một thùng khi thị trường mở cửa trở lại, tăng 3 đô la so với mức cao nhất hôm thứ Sáu là 112,57 đô la. Giá dầu Western Texas Intermediate đạt 103,13 đô la một thùng vào Chủ nhật.

Dầu Brent và WTI đã tăng khoảng 3% mở đầu phiên hôm nay.

Giá dầu đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu ném bom Iran vào cuối tháng Hai, và Iran đã trả đũa bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz. Khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua tuyến đường thủy ngoài khơi bờ biển Iran. Các trung tâm dầu mỏ lớn trên khắp Trung Đông cũng bị thiệt hại trong cuộc xung đột, làm căng thẳng thêm chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mặc dù Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 8/3 cho biết cuộc chiến sẽ không "kéo dài", chính quyền Trump và các quan chức Iran vẫn chưa đưa ra tín hiệu về kế hoạch rút lui. Hôm thứ Bảy (29/3), tờ Washington Post đưa tin rằng Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran trong khi lực lượng Houthi cũng đã tham chiến, tấn công dồn dập các cơ sở trọng yếu của Israel.

Nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu đang kêu gọi giảm leo thang, trong đó có Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar, người sẽ gặp gỡ các ngoại trưởng Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ tại Islamabad vào Chủ nhật và thứ Hai.

Ông Dar cho biết nhóm đã có một "cuộc thảo luận rất chi tiết và chuyên sâu" về tình hình khu vực trong một tuyên bố được chia sẻ với X.

"Chúng tôi cũng đã thảo luận về các cách thức khả thi để chấm dứt sớm và vĩnh viễn cuộc chiến trong khu vực," ông Dar nói. "Chúng tôi đồng ý rằng cuộc chiến không có lợi cho bất cứ ai và chỉ dẫn đến chết chóc và tàn phá."

Ông Dar nói thêm rằng Mỹ và Iran đã "bày tỏ sự tin tưởng vào Pakistan" trong việc hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình.

"Chúng tôi cũng đã tích cực tham gia với giới lãnh đạo Mỹ, như một phần nỗ lực nhằm giảm leo thang tình hình và tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột," ông Dar nói. "Trong bối cảnh này, Pakistan rất vui mừng khi cả Iran và Mỹ đều bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Pakistan trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán này."